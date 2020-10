Những hình ảnh cho thấy iPhone 12 vẫn dính lỗi truyền thống

iPhone 12 chính thức mở bán từ ngày 23/10 vừa qua. Tuy nhiên, lượng máy đến tay khách hàng còn khá hạn chế. Vì thế, nhiều người đã tìm đến các Apple Store để có thể trải nghiệm sớm thành viên mới nhất của nhà Táo. Thế nhưng, một số người đã rất ngạc nhiên khi thấy một vài chiếc iPhone 12 và iPhone 12 Pro được trưng bày trong cửa hàng, đã bị bong tróc sơn ở các cạnh viền. Cụ thể, theo trang tin Sina, một blogger có tên Lie Feng đã chia sẻ một số hình ảnh cho thấy, chiếc iPhone 12 được trưng bày ở cửa hàng Apple Store mà blogger này đến trải nghiệm bị tróc sơn ở các cạnh. Tình trạng sơn bị bong tróc khá nặng, lộ cả bộ khung viền bên trong. Theo blogger này suy đoán, tình trạng bong tróc sơn này trên iPhone 12 có thể là do bị người dùng chạm vào thường xuyên. Suy đoán này được đánh giá là khá hợp lý, bởi từ khi iPhone 12 và iPhone 12 Pro được Apple chính thức bán ra từ cuối tuần trước, một số lượng lớn iFan đã đến Apple Store để trải nghiệm bằng được chiếc điện thoại này. Trong quá trình di chuyển và sử dụng, sẽ không tránh khỏi những va chạm, do đó việc sơn bị bong tróc là điều bình thường. Bên cạnh vấn đề về tróc sơn, iPhone 12 Pro mới đây còn bị chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Max Weinbach (@MaxWeinbach) lên tiếng than phiền vì bị nứt mặt sau một cách khó hiểu, dù nó không bị va chạm hay rơi rớt. Chiếc điện thoại này có một vết nứt chạy dọc khung và mô-đun camera của thiết bị. Vấn đề này đã được giải quyết khi Apple hỗ trợ thay thế sản phẩm mới. Tuy nhiên, Max Weinbach nhận xét đây là một lỗi không nên xảy ra với mẫu điện thoại có giá bán 1.000 USD. Thực chất, tình trạng tróc sơn không phải là vấn đề quá hiếm gặp. Trước đó, iPhone 6 cũng từng bị người dùng than phiền về việc tróc sơn cạnh đáy chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Chiếc iPhone 7/7Plus cũng từng bị kêu trời vì tróc sơn quá nhanh. Thậm chí "trâu bò" như iPhone X cũng từng bị fan chỉ trích vì tróc sơn chỉ sau vài tuần sử dụng. Điều này khiến không ít người càng tăng thêm hoài nghi về chất lượng của loạt iPhone 12 series mới bởi những chiếc điện thoại này chỉ mới lên kệ cách đây vài ngày.

