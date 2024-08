Những hiện tượng lạ lùng nhất thế giới, chuyên gia cũng bó tay

1. Đá chuyển động ở Thung lũng Chết: Thung lũng Chết ở California, Mỹ, là nơi nổi tiếng với những tảng đá tự di chuyển trên mặt đất phẳng mà không có sự can thiệp nào của con người hay động vật. Những vệt dài trên mặt đất chứng minh rằng các tảng đá này đã di chuyển một quãng đường dài, nhưng cách chúng di chuyển vẫn là một bí ẩn. Một số nhà khoa học cho rằng hiện tượng lạ lùng này có thể liên quan đến lớp băng mỏng hình thành dưới đá, nhưng vẫn chưa có lời giải thích nào hoàn toàn thuyết phục. (Ảnh: sailingstone) 2. Vụ nổ Tunguska: Năm 1908, một vụ nổ khổng lồ xảy ra tại vùng Siberia, Nga, san phẳng hơn 2.000 km² rừng. Dù nhiều giả thuyết đã được đưa ra, từ thiên thạch cho đến sự kiện ngoài hành tinh, nhưng cho đến nay, nguồn gốc chính xác của vụ nổ Tunguska vẫn còn là một câu hỏi lớn đối với các nhà khoa học. (Ảnh: Origins) 3. Sóng âm Bloop: Năm 1997, các nhà khoa học đã thu được một sóng âm thanh cực kỳ lớn từ dưới đại dương, gọi là "Bloop". Sóng âm này quá mạnh để có thể được tạo ra bởi một sinh vật biển thông thường, nhưng các nhà khoa học không thể xác định chính xác nguồn gốc của nó. Một số người suy đoán rằng đó có thể là tiếng vọng từ một loài sinh vật khổng lồ chưa được biết đến.(Ảnh: Pinterest) 4. Tảng đá Baigong Pipes: Tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, các nhà khảo cổ học phát hiện những ống kim loại cổ xưa cắm sâu vào tảng đá, được gọi là Baigong Pipes. Các ống này có niên đại hàng ngàn năm và được tìm thấy ở một khu vực hẻo lánh, xa xôi. Điều kỳ lạ là những ống này có cấu trúc phức tạp, không rõ mục đích và nguồn gốc của chúng. Cho đến nay, không có giả thuyết nào đủ sức thuyết phục để giải thích hiện tượng này.(Ảnh: IFLScience) 5. Bóng đèn Dendera: Trong một ngôi đền tại Dendera, Ai Cập, có một bức chạm khắc kỳ lạ mô tả một vật thể rất giống bóng đèn hiện đại. Điều này đã khiến nhiều người tin rằng người Ai Cập cổ đại có thể đã sở hữu công nghệ phát sáng tiên tiến. Dù có nhiều giả thuyết, bao gồm việc đây chỉ là một biểu tượng tôn giáo, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào để giải thích một cách thỏa đáng. (Ảnh: Wikipedia) 6. Những đốm ánh sáng Hessdalen: Tại thung lũng Hessdalen ở Na Uy, từ thập niên 1980, người ta đã quan sát thấy những đốm sáng bí ẩn xuất hiện trên bầu trời. Các đốm sáng này có nhiều màu sắc khác nhau và di chuyển với tốc độ bất thường. Dù đã có nhiều cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng này. (Ảnh: HIOF) 7. Vòng tròn đá Carnac: Ở Carnac, Pháp, có hơn 3.000 tảng đá lớn được sắp xếp thành hàng và vòng tròn bí ẩn. Các nhà khảo cổ học tin rằng những tảng đá này đã được dựng lên vào khoảng 4.500 năm trước Công nguyên, nhưng mục đích của chúng vẫn chưa rõ ràng. Một số giả thuyết cho rằng chúng có liên quan đến các nghi lễ tôn giáo hoặc thiên văn học, nhưng không có bằng chứng cụ thể. (Ảnh: The Good Life France) 8. Âm thanh Taos Hum: Tại thị trấn Taos, New Mexico, nhiều người đã nghe thấy một tiếng rì rầm tần số thấp, được gọi là "Taos Hum". Âm thanh này chỉ nghe được ở một số khu vực nhất định và không phải ai cũng có thể nghe thấy. Dù đã có nhiều nghiên cứu, nguồn gốc của Taos Hum vẫn là một bí ẩn. (Ảnh: Thrillist) Mời quý độc giả xem thêm video: Hiện tượng lạ - quầng sáng bao quanh mặt trời.

