Những hành tinh 'địa ngục' mà bạn sẽ không bao giờ dám đến

1. WASP-189b: Hành tinh này có nhiệt độ trung bình kiểu "địa ngục" là 2,386 độ C, với bầu trời kim loại và điều kiện khắc nghiệt.(Ảnh:Innovation News Network) 2. Hành Tinh Carbon: Hành tinh này có tỷ lệ carbon cao hơn oxy rất nhiều. Bầu trời luôn u ám với những đám mây đen và sương mù vàng. Nước biển là hỗn hợp như dầu thô và nhựa đường, bề mặt đầy mùi methane và bùn. (Ảnh:Science Photo Gallery) 3. Sao Hải Vương: Những cơn gió có tốc độ kinh hoàng, khoảng 2,414 km/h, đủ để phá vỡ rào cản âm thanh. Nếu bị rơi xuống hành tinh này, bạn sẽ bị xé tan bởi những luồng gió kinh hoàng.(Ảnh:Pngtree) 4. 51 Pegasi b (Bellerophon): Hành tinh này cực kỳ nóng với nhiệt độ khoảng 1,000 độ C. Sắt ở đây nóng chảy và bốc hơi, tạo ra những đám mây sắt khổng lồ và mưa sắt nóng chảy.(Ảnh:PlanetStar Wiki - Fandom) 5. COROT exo-3b: Đây là hành tinh đặc nhất trong hệ ngân hà. Con người sẽ phải chịu áp lực cực lớn, nặng hơn gần 50 lần so với cân nặng trên Trái đất, khiến hệ xương bị vỡ vụn.(Ảnh:Space Fact File Wiki ) 6. Sao Hỏa: Những cơn bão cát lớn có thể kéo dài vài tiếng và bao trùm toàn bộ hành tinh chỉ trong vài ngày, gây ra sức tàn phá khủng khiếp.(Ảnh:Wikipedia) 7. WASP-12b: Đây là hành tinh nóng nhất từng được phát hiện với nhiệt độ bề mặt khoảng 2,200 độ C, nóng gấp đôi so với nhiệt độ của dung nham.(Ảnh:Wikipedia) 8. Sao Mộc: Bề mặt sao Mộc tạo ra những cơn bão rộng gấp đôi so với Trái Đất, với tốc độ gió 644 km/h và những luồng sét sáng gấp 100 lần so với trên Trái đất.(Ảnh:Wikipedia) 9. Sao Diêm Vương: Đây là một hành tinh siêu lạnh với nhiệt độ bề mặt từ -228 đến -238 độ C, đủ để khiến cơ thể bạn đóng băng.(Ảnh:Wikipedia)

