Những điều bất ngờ ít người biết về thuyết tiến hóa của Darwin

Không phải Darwin là người đầu tiên nghĩ về tiến hóa. Trước Darwin, đã có nhiều nhà tư tưởng như Jean-Baptiste Lamarck, người cũng đề xuất rằng sinh vật có thể thay đổi theo thời gian. Ảnh: Pinterest. Chuyến hành trình của Darwin kéo dài 5 năm. Darwin đã đi vòng quanh thế giới trên con tàu HMS Beagle từ năm 1831 đến 1836, trong đó ông đã thu thập nhiều mẫu vật và ghi chép lại các quan sát quý giá. Ảnh: Pinterest. Galápagos không phải là điểm đến duy nhất. Trong hành trình, Darwin còn thăm nhiều nơi khác như Nam Mỹ, Châu Úc và các đảo khác ở Thái Bình Dương, thu thập dữ liệu đa dạng. Ảnh: Pinterest. “Nguồn gốc các loài” không nhắc đến từ “tiến hóa”. Trong cuốn sách “Nguồn gốc các loài”, Darwin đã không dùng từ "evolution" (tiến hóa) mà thay vào đó là "descent with modification" (sự kế thừa với biến đổi). Ảnh: Pinterest. Nghi ngờ về chính thuyết tiến hóa của mình. Darwin có nhiều lần bày tỏ nghi ngờ về một số khía cạnh trong thuyết tiến hóa của mình, đặc biệt là trong việc giải thích sự tiến hóa của loài người. Ảnh: Pinterest. Không giải thích được di truyền. Darwin không biết về các cơ chế di truyền do khoa học di truyền chưa phát triển. Mãi sau này, nhờ Gregor Mendel và lý thuyết di truyền hiện đại mà chúng ta hiểu rõ hơn về cách thức di truyền. Ảnh: Pinterest. Thuyết tiến hóa không bác bỏ tôn giáo. Darwin không bao giờ cho rằng thuyết tiến hóa và tôn giáo là mâu thuẫn hoàn toàn, và ông tin rằng mọi người có thể tự tìm cách hoà giải giữa chúng. Ảnh: Pinterest. Darwin nghiên cứu bồ câu để chứng minh tiến hóa. Darwin nuôi và lai tạo bồ câu để chứng minh sự chọn lọc tự nhiên, vì bồ câu có nhiều giống khác nhau nhưng đều có nguồn gốc từ một tổ tiên chung. Ảnh: Pinterest. Darwin không tạo ra khái niệm “sinh tồn của kẻ thích nghi nhất”. Cụm từ này do Herbert Spencer tạo ra, nhưng thường được gán nhầm cho Darwin. Ảnh: Pinterest. Cuốn sách của ông gây tranh cãi lớn. Nguồn gốc các loài đã tạo nên làn sóng tranh cãi khi mới ra mắt, và được bán hết sạch trong ngày đầu tiên phát hành. Ảnh: Pinterest. Đóng góp lớn cho sinh học hiện đại. Darwin đã giúp mở ra sinh học hiện đại, làm nền tảng cho nhiều nhánh nghiên cứu như di truyền học, sinh thái học, và sinh học tiến hóa. Ảnh: Pinterest. Darwin đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thiên nhiên. Thuyết tiến hóa của Darwin giúp con người nhận ra rằng chúng ta là một phần của thiên nhiên và chịu ảnh hưởng từ các quy luật của nó. Ảnh: Pinterest. Darwin từng nghĩ về nghề bác sĩ. Ban đầu, ông theo học ngành y, nhưng lại chuyển hướng sang khoa học tự nhiên vì không chịu được khi phải chứng kiến các ca phẫu thuật thời kỳ đó. Ảnh: Pinterest. Darwin không công bố thuyết của mình ngay lập tức. Ông đã dành hơn 20 năm để phát triển và suy ngẫm về thuyết tiến hóa trước khi công bố. Ảnh: Pinterest. Thuyết tiến hóa vẫn còn gây tranh cãi. Mặc dù thuyết tiến hóa của Darwin đã được chứng minh mạnh mẽ qua thời gian, nhưng vẫn gặp phải sự phản đối từ một số người, đặc biệt là trong các cộng đồng tôn giáo bảo thủ. Ảnh: Pinterest.

