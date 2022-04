Những địa điểm lạ - dị nhất hành tinh, con người chớ dại "bén mảng"

Svalbard Global Seed Vault được ví như ngân hàng hạt giống, hoàn thành vào năm 2008 tại Na Uy. Nếu con người cần gieo trồng lại mọi thứ từ ban đầu, họ có thể sử dụng các loại hạt giống được lưu trữ tại đây. Mặc dù hạt giống có thể được bảo quản an toàn tối đa nhưng người bình thường không có phận sự bị cấm vào địa điểm này. Đảo Ilha da Queimada hay còn gọi là đảo rắn, rộng 43ha, nằm ở ngoài khơi bờ biển Brazil. Đây không phải là địa điểm lý tưởng cho một chuyến đi chơi. Có hàng trăm loài rắn độc khác nhau sinh sống tại đây. Cứ mỗi m2 có khoảng 1 – 5 con rắn trên đảo. Rừng Bohemain thuộc quyền sở hữu của một nhóm người ở San Fransisco, được gọi với tên Bộ tộc Bohemain. Suốt 100 năm, mọi hoạt động của bộ tộc này luôn được giữ bí mật. Nhà báo hay những người muốn đến để nghiên cứu vùng đất này đều không được hoan nghênh. Mỹ gọi khu vực thung lũng HAARP là “công trình nghiên cứu khoa học” phục vụ mục đích quân sự. Có rất nhiều giả thuyết về nơi này. Dù thế nào, HAARP vẫn là vùng căn cứ quân sự mật của Mỹ và rõ ràng nó không phải là địa điểm mà người bình thường có thể đến tham quan. Mezhgorye là một địa điểm rất đặc biệt. Đến tận bây giờ, chẳng ai biết được mục đích của nơi này là để làm gì. Vùng đất này thuộc lãnh thổ nước Cộng Hòa Bashkortostan. Nhiều người đồn đoán rằng có một thủ đô ngầm đang được xây dựng ở đó. Pháo đài Kronstadt được xây dựng để bảo vệ cho thành phố St. Petersburg. Nơi này từng là một điểm đến rất thu hút khách. Tuy nhiên, theo thời gian, pháo đài này dần xuống cấp trầm trọng và để bảo đảm an toàn cho du khách, pháo đài này đã phải đóng cửa một số tòa tháp. Núi Athos là ngọn núi hùng vĩ, nơi tọa lạc của 20 tu viện lớn nhỏ. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều bị cấm đặt chân đến đây. Nếu vi phạm có thể bị lãnh mức án một năm tù. Hang Lascaux có các bức tranh về hươu, ngựa này có niên đại khoảng 17.000 năm trước. Tuy nhiên vào năm 1963, nơi này bị đóng cửa do nấm mốc bắt đầu xuất hiện trên các bức tường của hang động. Ayers Rock hay còn được gọi là Uluru tọa lạc ở một vị trí hẻo lánh ở Úc. Nơi này từng là một địa điểm thu hút khách du lịch trong nhiều năm. Thế nhưng gần đây, nó được thêm vào trong danh sách những nơi hạn chế cho khách du lịch vì Uluru là một nơi rất linh thiêng đối với người Anangu. Là món thức uống được yêu thích trên toàn thế giới, hãng Coca Cola có hẳn một nơi để cất giấu công thức pha chế của mình. Công thức được cất đằng sau một lớp khóa vô cùng tinh vi mà người thường không thể mở được. Sa mạc Danakil, Ethiopia là "nơi khắc nghiệt nhất Trái Đất". Với nhiệt độ trung bình từ 37 đến 42 độ C, rất ít sinh vật có thể sống sót được. Nước ở đây cực kì khan hiếm, lại có lẫn lưu huỳnh nên không thể uống được. Tuy sở hữu vẻ đẹp tuyệt vời nhưng có lẽ đặt chân đến đây là ý tưởng không hay lắm. Motuo được mệnh danh là vùng đất Phật thiêng liêng và bí ẩn nhất của Trung Quốc. Không hề có đường mòn để đi lên đây. Nếu muốn đặt chân đến vùng đất này thì phải đi bộ băng rừng núi và phải đi qua cây cầu mỏng manh khi dưới chân là miệng vực sâu thẳm. Bạn có đủ can đảm để chinh phục nơi này không? Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

