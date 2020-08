Những công nghệ đáng sợ có thể ảnh hưởng tới tương lai loài người

Cryonics (công nghệ đông lạnh cơ thể để hồi sinh) nghe có vẻ như khoa học viễn tưởng nhưng thực sự là nó đã tồn tại. Có những công ty sẽ làm đông cơ thể ngay khi bạn chết, để sau đó bạn có thể sống lại khi công nghệ và y học đã đủ tiên tiến. Những người chọn phương pháp này thường bị xã hội kì thị. Ngày nay, ý tưởng đóng băng xác dường như vẫn rất Frankenstein đối với hầu hết mọi người. Những người chọn đóng băng bản thân thường bị coi là kẻ hèn nhát. Họ không chấp nhận cái chết. Họ muốn lừa dối thực tế rằng Chúa, thiên nhiên hoặc vũ trụ muốn họ chết. Ngủ đông không hề rẻ. Khi cryonics được xã hội chấp nhận, sẽ ngày càng nhiều người giàu chọn đóng băng cơ thể họ. Sau đó sẽ đến lượt tầng lớp trung lưu. Thế còn những người có thu nhập thấp? Chúng ta thường nói rằng, một khi chúng ta chết, tất cả mọi người sẽ như nhau, người giàu hay người nghèo. Trong tương lai gần, điều này có lẽ sẽ không còn đúng nữa, bởi vì chỉ người nghèo mới chết. Sẽ không còn lâu đâu khi AI sẽ được sử dụng để sáng tạo ra các tác phẩm tốt hơn của con người. Mặc dù hầu hết mọi người cho rằng nghệ thuật chỉ nên do con người sáng tạo ra bởi vì máy móc không có tâm hồn hay tính cách, trong vài trường hợp, họ không biết được liệu tác phẩm này được thực hiện bởi con người hay là máy. Chúng ta vẫn không thể chấp nhận được sự thực rằng AI có thể trở thành một nghệ sĩ tốt hơn con người. Nghệ thuật là một thứ gì đó vốn có của con người. Nó là cảm xúc, đam mê, sự sâu sắc, nó không logic và không phải là toán học. Nó không thể thực hiện được bằng cách tính toán các dẫn xuất hoặc sử dụng định lý Bayes. Cho dù thế nào, AI cũng vẫn chỉ là một chương trình máy tính, được con người dạy, tiếp nhận và trong tương lai có thể phát triển. Tuy nhiên, lĩnh vực nghệ thuật, nơi để con người thể hiện cảm xúc thì vẫn nên để con người lãnh nhiệm vụ thì hơn. (Trong ảnh: Robot nghệ sỹ Ai-da đang vẽ) Những robot tình dục này sẽ sớm trở thành sự thực. Chúng ta sẽ không thể phân biệt được mặt thể chất của chúng so với người thật. Khi robot tình dục trở nên phổ biến, chúng ta sẽ mất đi kết nối với thực tế. Chúng sẽ hot hơn cả con người. Nếu như có một kết quả tích cực từ chuyện này, thì đó là các tội ác tình dục sẽ giảm. Sẽ không còn mại dâm nữa. Không còn hiếp dâm. Không còn những vụ bạo hành gia đình. Thậm chí cả những kẻ ấu dâm cũng có thể sử dụng robot trẻ em. Nanite là robot nano mà một ngày nào đó sẽ tồn tại xung quanh chúng ta. Có thể chúng quá nhỏ để nhìn thấy được nhưng chúng ở khắp mọi nơi. Trong không khí, trong nước, trên bè mặt, trong thức ăn, cơ thể chúng ta và cả trong nước tiểu, phân. Chúng có thể được sử dụng để làm sạch môi trường, in 3D, chữa hầu hết các bệnh, khám phá các hành tinh khác, kiểm soát thời tiết và làm nhiều việc giống như khoa học viễn tưởng khác. Bạn có tin tưởng hàng triệu robot nhỏ bé trong cơ thể mình không? Tôi không nghĩ vậy. Lý do vẫn thế: hack. Bất cứ ai điều khiển các nanobot sẽ điều khiển tất cả mọi thứ. Mặc dù thực tế là một hệ thống phi tập trung sẽ có khả năng phục hồi tốt hơn một hệ thống tập trung, một loạt virus thông minh sẽ đủ sức phá huỷ mọi thứ. Hack luôn luôn là một vấn đề. Hack tài khoản ngân hàng, không khí, đại dương, các toà nhà, cơ thể con người. Tất cả chỉ cần một người giận dữ, thông minh và có đủ động lực để phá huỷ thế giới. Đó là điều nguy hiểm khi không kiểm soát được Nanite. Em bé nhân tạo là một em bé được nhân tạo bằng thao tác mã di truyền. Những tiến bộ của con người trong việc hiểu về mã di truyền quả thực tuyệt vời. Chúng ta có thể nhân bản động vật và xây dựng các nhà máy chimera (cơ thể sinh vật hoặc mô chứa các quần thể tế bào với bộ gen khác nhau). Mục đích của các em bé này là tạo ra con người mạnh mẽ về mặt di truyền, không có bệnh tật với các tính năng mong muốn. Chúng ta luôn gặp rắc rối với sự khác biệt di truyền. Những khác biệt này, giống như chủng tộc, thường được phản ánh trong sự khác biệt về giai cấp. Sự khác biệt này không chính thức tồn tại nữa nhưng vẫn tồn tại trong tâm trí của nhiều người. Em bé nhân tạo sẽ mang đến một vấn đề về giai cấp khác tồi tệ hơn nhiều so với vấn đề chủng tộc và cryonics. Điều gì sẽ xảy ra nếu người giàu tạo ra các em bé hoàn hảo khi những đứa trẻ nghèo không thể đáp ứng được Ưu sinh học vốn dĩ không tệ nếu như nó được thực hiện trước khi thụ thai (hoặc trước khi thai nhi có ý thức). Nếu bạn biết đứa trẻ tương lai của mình sẽ mắc bệnh, bạn có muốn cứu chúng khỏi một cuộc đời đau khổ? Nếu bạn không đủ khả năng chi trả cho việc này, và đứa con của bạn sinh ra đã có bệnh, không có nghĩa là chúng không xứng đáng được đón nhận tình yêu. Chúng không phải là những đứa trẻ không được mong muốn. Bạn chỉ muốn trao cho chúng một cuộc đời tốt đẹp hơn và bạn vẫn sẽ yêu chúng dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Bạn có thể đã quen thuộc với khái niệm "thực tế ảo tăng cường" (AR) và "thực tế ảo" (VR). Những gì có thể bạn chưa quen là "thực tế nhập vai" (IR) và "giao diện giữa bộ não và máy tính" (BCI). IR sẽ đưaa bạn vào một thực tại khác bằng cách đưa thực tế đó vào não của bạn. Nói cách khác, nó trực tiếp điều khiển sóng não để tạo ra các trải nghiệm, ảo lực sẽ mạnh mẽ hơn so với AR hay VR. IR, đặc biệt là khi được sử dụng trong các video game, có thể làm bạn mất kết nối với thực tại. Bạn sẽ dành nhiều thời gian trong IR hơn là thực tại. Bạn có thể không còn nhận ra đâu là thực tại nữa. Một vấn đề khác là BCI có thể biến bạn thành thứ gì đó không phải là conngười, hoặc ít nhất là tước đi những trải nghiệm cơ bản của con người. Nếu có thể áp dụng một cách điều độ và hợp lý, BCI sẽ là một ứng dụng công nghệ tốt. Trong ảnh: người mẹ gặp lại đứa con đã mất của mình thông qua công nghệ thực tế ảo Trong series "Upload" của Amazon, con người có thể lựa chọn hoặc là chết, hoặc là tải tâm trí của họ vào một thế giới ảo sau khi chết. Điều này có lẽ sẽ trở thành sự thực. Cơ thể và bộ não của bạn có thể chết đi, nhưng những thông tin trong đầu bạn có thể được trích xuất và chứa trong thiết bị điện tử. Tâm trí bạn giống như một file trong ổ cứng hoặc trong USB hay ở trên đám mây. Bạn có thể tiếp tục sống thông qua một chương trình máy tính đã biến chuyển cấu trúc của file đó theo cách tương tự mà các kích thích điện biến đổi cấu trúc bộ não. Chúng ta không thực sự biết điều gì sẽ xảy ra với ý thức của mình sau khi được tải lên. Và điều đáng sợ nhất là chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Thật điên rồ khi nghĩ rằng bạn có thể sống trong một chiếc USB nhưng cũng thật khùng khi nghĩ rằng ý thức phải phụ thuộc vào chất nền sinh học. Tại sao phải quan trọng nếu như neuron được cấu thành bởi protein hoặc từ bit thông tin? Các neuron thần kinh luôn luôn thay đổi nhưng ý thức của bạn vẫn nằm đó. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu ý thức không được lưu giữ sau khi tải lên. Nếu tất cả loài người đều sẽ được tải lên, chúng ta về cơ bản sẽ tuyệt chủng. Sẽ chỉ có một chương trình máy tính hoạt động chả vì gì cả. Chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết câu trả lời. Bạn không thể chỉ hỏi ai đó nếu như họ có ý thức, câu trả lời hiển nhiên sẽ tính cực vì nó phụ thuộc vào một tập hợp các kí ức và hiện tượng có thể tìm thấy trong não người. Trí thông minh nhân tạo (AGI) là phát minh cuối cùng chúng ta cần phải thực hiện. AGI là một AI giống như con người, có thể học mọi thức, không chỉ một nhiệm vụ cụ thể giống như AI hiện tại. Khi một AGI được tạo ra, nó sẽ tự cải thiện đệ quy bằng cách trở nên thông minh hơn. Tại một số điểm nào đó, nó sẽ là Siêu trí thông minh nhân tạo (ASI), một thứ thông minh đến mức vượt xa loài người, tạo vật đã làm nên chúng. Một AGI có thể sẽ được tạo ra vào một thời điểm nào đó, bởi vì không có lý do gì để tin rằng có một thứ gì đó về tâm trí con người, đặc biệt là trí thông minh của con người. Ngoài ra, một AGI đã giành được ý thức của nó, bởi trí thông minh và ý thức là hai thứ riêng biệt. Vấn đề với Ai rất khó để nói rằng đâu là mục tiêu và ranh giới. Nếu như mục tiêu của AGI không giống với con người, sẽ có những điều xấu xảy ra. AGI sẽ luôn tìm ra cách tối ưu nhất để đạt được mục tiêu của nó.

