Những chiếc "máy ảnh khổng lồ" chỉ để ở chứ không chụp

Theo Ravi Hongal - nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp 49 tuổi đến từ Belgaum (Ấn Độ), nhiếp ảnh được xem là một phần của cuộc đời anh. Người đàn ông này đam mê công việc đến mức đặt tên con mình theo những thương hiệu máy ảnh nổi tiếng như Canon, Nikon, Epson, và mới đây là chi số tiền khủng để ''tậu'' chiếc máy ảnh khổng lồ. Không chỉ có kích thước ''khủng'' hơn hẳn những chiếc máy ảnh khác bởi , tác phẩm này của anh Ravi còn đặc biệt ở chỗ: không thể chụp ảnh. Bởi lẽ thực chất, nó là một... ngôi nhà có hình dạng hệt như chiếc máy ảnh. Nhiếp ảnh gia Ấn Độ đã chi khoảng 95.000 USD (hơn 2,2 tỷ VNĐ) để xây dựng ngôi nhà 4 tầng lấy nguyên mẫu từ chiếc máy ảnh cổ điển này. Anh Ravi thực sự tâm huyết với ''tác phẩm'' này của mình, ngôi nhà hoàn chỉnh đến mức có đầy đủ cửa sổ hình ống kính, đèn flash và thậm chí là một khe thẻ nhớ SD khổng lồ. Ban công được tạo hình cuộn phim, bên cạnh ống kính khổng lồ. Một ban công khác bên cạnh đèn flash. Ngôi nhà hình máy ảnh của Ravi Hongal nổi bật nhất khu phố khiến hàng xóm và người đi đường đều thích thú. Nhiều du khách thậm chí còn tò mò tìm đến check in bằng được với chiếc máy ảnh siêu to khổng lồ này. Theo trang tin tức địa phương All About Belgaum, Ravi Hongal đã say mê nhiếp ảnh từ nhỏ. Với con mắt nghệ thuật và tài năng, Ravi thật sự thành công trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Ngôi nhà hình máy ảnh lên đèn khi đêm xuống. Thực tế trên thế giới cũng từng xuất hiện nhiều công trình xây dựng, tòa nhà có hình dạng máy ảnh độc đáo. Chiếc máy ảnh với ống kính khổng lồ này là điểm tham quan nổi tiếng tại châu Âu. Một nhà vệ sinh công cộng tại Trung Quốc lấy ý tưởng thiết kế từ chiếc máy ảnh phim. Quán cafe tại Hàn Quốc có thiết kế bắt mắt.

