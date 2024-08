Những bí ẩn vũ trụ khó giải bậc nhất, đánh đố chuyên gia

1. Vật chất tối và năng lượng tối: Vũ trụ mà chúng ta biết chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ vũ trụ tồn tại. Theo các nhà khoa học, vật chất thông thường – những gì chúng ta có thể nhìn thấy và chạm vào – chỉ chiếm khoảng 5% tổng năng lượng vũ trụ. Phần còn lại là vật chất tối và năng lượng tối, hai khái niệm mà chúng ta chưa thể quan sát trực tiếp hay hiểu rõ. Vật chất tối không phát ra hay phản xạ ánh sáng, nhưng nó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến lực hấp dẫn trong vũ trụ. Năng lượng tối, mặt khác, được cho là nguyên nhân chính gây ra sự giãn nở ngày càng nhanh của vũ trụ. Tuy nhiên, bản chất và cơ chế hoạt động của chúng vẫn là một bí ẩn lớn. 2. Nghịch lý Fermi: Nếu vũ trụ rộng lớn và có thể chứa hàng tỷ hành tinh có điều kiện sống tương tự Trái Đất, tại sao chúng ta chưa tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh? Đây chính là câu hỏi mà nhà vật lý Enrico Fermi đã đặt ra vào những năm 1950, tạo nên cái gọi là “Nghịch lý Fermi”. Dù đã có nhiều giả thuyết đưa ra, từ việc người ngoài hành tinh cố ý tránh chúng ta, cho đến việc nền văn minh ngoài hành tinh đã tự hủy diệt trước khi chúng ta phát hiện ra họ, vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng nào. 3. Nguồn gốc của sự sống: Sự sống trên Trái Đất bắt nguồn từ đâu và như thế nào? Mặc dù có nhiều lý thuyết về cách các phân tử hữu cơ đơn giản kết hợp với nhau để tạo ra các sinh vật sống đầu tiên, quá trình này vẫn chưa được tái tạo hoàn toàn trong phòng thí nghiệm. Chúng ta cũng chưa biết liệu sự sống có thể tự phát sinh từ các điều kiện phi sinh học hay không, hoặc liệu nó đã đến Trái Đất từ một nguồn ngoài không gian (giả thuyết panspermia). 4. Ý thức con người: Một trong những câu hỏi lớn nhất về bản chất của con người là: ý thức là gì? Làm thế nào một bộ não vật lý có thể tạo ra ý thức, hay "cái tôi" của mỗi người? Dù khoa học đã tiến xa trong việc hiểu biết về các hoạt động của não bộ, nhưng sự liên kết giữa các quá trình vật lý trong não và trải nghiệm chủ quan của ý thức vẫn còn rất mơ hồ. 5. Giấc mơ và chức năng của chúng: Giấc mơ là một hiện tượng kỳ lạ mà hầu hết chúng ta đều trải qua, nhưng vai trò chính xác của chúng vẫn chưa được hiểu rõ. Có nhiều lý thuyết khác nhau về lý do tại sao chúng ta mơ – từ việc giấc mơ giúp xử lý cảm xúc, củng cố ký ức, cho đến việc đơn giản là một sản phẩm phụ của quá trình não bộ hoạt động khi chúng ta ngủ. Tuy nhiên, không có lý thuyết nào giải thích đầy đủ và thuyết phục về bản chất và chức năng của giấc mơ. 6. Mối liên hệ giữa vật lý lượng tử và thuyết tương đối: Hai lý thuyết lớn nhất trong vật lý hiện đại là thuyết tương đối của Einstein và cơ học lượng tử. Tuy nhiên, hai lý thuyết này lại mâu thuẫn với nhau khi áp dụng vào các tình huống cụ thể, chẳng hạn như trong các lỗ đen hay tại thời điểm vụ nổ Big Bang. Việc hợp nhất chúng thành một lý thuyết duy nhất, gọi là “Lý thuyết về mọi thứ” (Theory of Everything), vẫn là mục tiêu lớn nhất của vật lý học, nhưng vẫn chưa thành hiện thực. 7. Nguồn gốc của cảm xúc và bản năng: Tại sao chúng ta cảm thấy yêu, ghét, sợ hãi, hay hạnh phúc? Bản chất sinh học của các cảm xúc này vẫn chưa được hiểu rõ. Mặc dù chúng ta biết rằng cảm xúc liên quan đến các quá trình hóa học và điện học trong não, nhưng việc giải thích tại sao và làm thế nào chúng phát sinh từ các phản ứng sinh học này vẫn là một bí ẩn lớn. 8. Lỗ đen và lỗ trắng: Lỗ đen, với khả năng hút mọi thứ vào trong nó và không cho phép gì thoát ra, đã được nghiên cứu khá nhiều. Tuy nhiên, khái niệm về lỗ trắng – một cấu trúc giả thuyết mà mọi vật chất chỉ có thể thoát ra chứ không thể đi vào – vẫn còn rất ít được hiểu biết và chủ yếu tồn tại trong lý thuyết. Chúng ta chưa biết liệu lỗ trắng có thực sự tồn tại trong vũ trụ hay chỉ là một khái niệm trừu tượng trong toán học. Mời quý độc giả xem thêm video: Nhà khoa học Google dự đoán con người sẽ bất tử sau 7 năm nữa.

