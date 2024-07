Những bể bơi vô cực đẹp nhất thế giới, nên đến một lần trong đời

1. Marina Bay Sands, Singapore: Nằm trên tầng thượng của khu phức hợp Marina Bay Sands, bể bơi vô cực tại đây có chiều dài 150 mét, mang đến tầm nhìn toàn cảnh thành phố Singapore. Đắm mình trong làn nước mát lạnh, du khách có cảm giác như bơi giữa những đám mây, ngắm nhìn cảnh đẹp ngoạn mục của đường chân trời. (Ảnh: iStock) 2. Hanging Gardens of Bali, Indonesia: Nằm giữa rừng nhiệt đới Ubud, bể bơi vô cực tại Hanging Gardens of Bali được thiết kế theo hình bậc thang, hòa quyện với thiên nhiên xung quanh. Với tầm nhìn ra rừng cây xanh mướt và dòng sông Ayung uốn lượn, đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự tĩnh lặng và thư thái. (Ảnh: booking.com) 3. Belmond Hotel Caruso, Italy: Nằm trên đỉnh đồi Amalfi, bể bơi vô cực tại Belmond Hotel Caruso mang đến khung cảnh thơ mộng của biển Tyrrhenian và những ngôi làng ven biển. Với kiến trúc cổ điển và sự sang trọng tinh tế, đây là nơi lý tưởng để tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn. (Ảnh: ELLE Decor) 4. Four Seasons Safari Lodge Serengeti, Tanzania: Bể bơi vô cực tại Four Seasons Safari Lodge Serengeti mang đến trải nghiệm độc đáo khi cho phép du khách ngắm nhìn các loài động vật hoang dã trong công viên quốc gia Serengeti. Từ bể bơi, du khách có thể thấy những đàn voi, hươu cao cổ và sư tử di chuyển trong thiên nhiên hoang dã. (Ảnh: Tripadvisor) 5. Jade Mountain, Saint Lucia: Với tầm nhìn hướng ra biển Caribbean và núi Piton, bể bơi vô cực tại Jade Mountain mang đến khung cảnh tuyệt đẹp và không gian riêng tư. Mỗi phòng nghỉ đều có bể bơi riêng, cho phép du khách thư giãn và tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên. (Ảnh: jademountain) 6. Grace Santorini, Hy Lạp: Nằm trên vách đá của đảo Santorini, bể bơi vô cực tại Grace Santorini mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển Aegean và những ngôi nhà trắng tinh khôi. Đây là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn đẹp mê hồn và tận hưởng không khí lãng mạn của đảo. (Ảnh:Architectural Digest) 7. Alila Villas Uluwatu, Indonesia: Nằm trên vách đá Uluwatu ở Bali, bể bơi vô cực tại Alila Villas mang đến tầm nhìn toàn cảnh ra biển Ấn Độ Dương. Với thiết kế hiện đại và sang trọng, đây là nơi lý tưởng để thư giãn và tận hưởng sự bình yên giữa thiên nhiên. (Ảnh: PT Bukit Uluwatu Villa Tbk) 8. The Cambrian, Thụy Sĩ: Bể bơi vô cực tại The Cambrian ở dãy núi Alps mang đến trải nghiệm đặc biệt khi du khách có thể ngắm nhìn những đỉnh núi phủ tuyết trắng và thung lũng xanh tươi. Nước ấm trong bể bơi làm tan đi cái lạnh của vùng núi, tạo nên cảm giác thư giãn tuyệt đối. (Ảnh: Tripadvisor) Mời quý độc giả xem thêm video: Thám hiểm thành phố chìm dưới bể bơi sâu nhất thế giới.

