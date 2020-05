Nhìn lại quá trình “dậy thì thành công” của TV trong Thế kỷ qua

Những chiếc TV thế hệ đầu tiên giai đoạn 1920 – 1954 sử dụng một trục quay đĩa điều khiển bằng động cơ kết hợp với đèn neon để tạo ra hình ảnh ánh vàng. Octagon (1928) của hãng General Electric được coi là chiếc TV đầu tiên có thể sử dụng được, sử dụng đĩa xoay tròn và một bóng đèn, tạo nên hình ảnh trên màn hình có kích thước chỉ 3 inch. Cossor (1936) màn hình 13.5-inch là chiếc TV đầu tiên sử dụng công nghệ ống tia âm cực (CRT), tạo ra hình ảnh khi các chùm electron chiếu vào bề mặt lân quang trong chân không. TV Emyvisor cũng được giới thiệu năm 1936 có kích thước màn hình lên 8 inch và có thể phát sóng nội dung 25 khung hình. TV Marconi 1937 trông to như một chiếc tủ, được đặt tên theo nhà phát minh người Italy Marchese Guglielmo Marconi. Với kiểu dáng hộp gỗ bo cong mềm mại và sang trọng, TT-5 là nguyên mẫu giá rẻ nhất do RCA sản xuất vào năm 1939. Tuy nhiên vì chỉ có chức năng truyền tải hình ảnh nên người dùng phải cài đặt thêm một hệ thống đài phát thanh gắn kèm để nghe âm thanh. Admiral Model 19A12, hay Tabletop Television, là mẫu TV bán rất chạy vào năm 1948 nhờ kiểu dáng thời trang khác biệt hoàn toàn so với những mẫu cũ. Raytheon M-1101 gây ấn tượng khi sở hữu thiết kế lạ với màn hình tròn kích thước 12-inch thay vì vuông như trên các dòng TV trước đó. Chiếc Sharp TV3-14T ra mắt năm 1953, đánh dấu kỷ nguyên TV điện tử của các nhà sản xuất Nhật Bản. Nó có phong cách khá gần với những chiếc tivi hiện đại ngày nay, màn hình 14 inch. Giai đoạn 1954 – 1999 của quá trình TV ''tiến hóa'', người ta đã phát minh ra bộ điều khiển từ xa không dây sử dụng công nghệ siêu âm để phát truyền tín hiệu đến TV, cũng là thời đại của TV màu. Philco Predicta 4654 (1958) đánh dấu lần đầu tiên TV thoát khỏi kiểu dáng ''hình hộp'', để tiếp cận với viền mỏng và màn hình lớn lên tới 21 inch. Curtis Mathes (1966) thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng thời bấy giờ bởi đánh dấu bước chuyển sang truyền hình màu. Đến năm 1998, Sony lần đầu tiên mang đến một chiếc Trinitron có kích thước lên tới 36-inch, mang lại thương hiệu cho Sony từ những năm đầu của thập niên 70 và xuyên suốt thập niên 90. Thời kỳ TV kỹ thuật số, màn hình phẳng kéo dài từ năm 1999 – 2007, lúc này chất lượng hình ảnh và âm thanh không còn bị ảnh hưởng do sử dụng hệ thống cáp quang. Samsung nhảy vào cuộc đua TV LCD, phá vỡ thế độc quyền của các công ty Nhật với những LCD Full-HD. Thời điểm 2007 – 2015, tận dụng công nghệ màn hình LCD các hãng điện tử tạo ra hình ảnh tivi hiện đại và thông minh hơn. Chiếc TV trải qua nhiều năm tiến hóa đã được tích hợp công nghệ 3D, sớm nhất là dòng AQUOS Quattron ra mắt năm 2010. Thời nay là kỷ nguyên của tivi siêu mỏng, 4K, 8K thậm chí là cao hơn. Bắt đầu có những TV siêu mỏng, uốn cong, thậm chí có thể cuộn lại hay treo như một bức tranh treo tường. Hàng chục thương hiệu sản xuất TV như Hitachi, Sony, LG, National, JVC, Sanyo, Sharp,… liên tục trình làng những chiếc TV không chỉ full HD mà lên mức UHD, hay smart TV,... Ngày nay, trải qua gần một thế kỷ chiếc TV đã tiến hóa đáng kinh ngạc và trở thành thiết bị không thể thiếu cho mỗi gia đình.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIVI (the evolution of television). Nguồn: Youtube

