Nhiều lợn rừng bỏ mạng tại hòn đá “phong ấn cáo chín đuôi” Nhật Bản

Thị trấn miền núi Nasu-yumoto ở phía bắc tỉnh Tochigi có một loại đá gọi là Sessho-seki - "tảng đá chết chóc" hay sát sinh thạch. Sở dĩ, người ta gắn cái tên đáng sợ này cho những tảng đá ở đây là bất luận côn trùng hay chim bay khi chạm phải loại đá này sẽ bị chết. Người ở đây kể lại rằng, xưa kia, có một con cáo chín đuôi sinh sống trong vùng với bộ lông màu vàng óng, khuôn mặt màu trắng, tên trong tiếng Nhật là "Hakimen-kinmo-kyubi-no-kitsune". Sau khi tu luyện thành công, cáo chín đuôi biến thành một thiếu nữ xinh đẹp và gây ra nhiều tội ác ở Trung Quốc, Ấn Độ. 800 năm sau, cáo chín đuôi bỏ sang Nhật Bản và tiếp tục hóa thân thành một cô gái. Tại đây, nó lấy tên Tamano-no-mae, phục vụ cho Hoàng đế Nhật Bản với âm mưu lật đổ đất nước.Con cáo tiếp tục phải trốn khi Hoàng đế Abe-no-yasunari biết chân tướng của nó. Ông đã ra lệnh cho 80.000 binh lính truy tìm và giết bằng được cáo chín đuôi. Sau đó, xác của con cáo hoá thành đá độc. Theo truyền thuyết, lúc đó, bất kể loài vật nào chạm vào đá này đều phải chết. Khi nghe được tin này, một nhà sư Nhật Bản có tên Nanboku-cho đã phá hủy tảng đá làm ba. Hai trong số 3 mảnh vỡ bay đi khắp nơi ở Nhật Bản, một mảnh còn sót lại tại vùng Nasu, tỉnh Tochigi hiện nay. Kỳ lạ là vào ngày 7/3 đầu năm nay, không biết vì lý do gì, hòn đá đã vỡ làm đôi. Những dự đoán về một thế lực đen tối mới xuất hiện đã được đăng tải và lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Nhật Bản. Nhưng trên thực tế, truyền thông địa phương cho biết các vết nứt đã xuất hiện trên tảng đá vài năm trước, có thể đã cho phép nước mưa thấm vào bên trong và làm suy yếu cấu trúc của nó. Sau đó vào ngày 26/3, một thầy tu từ một ngôi đền có tiếng ở địa phương đã được triệu tập đến để thực hiện một nghi lễ đặc biệt, được gọi là “Lễ tưởng niệm hòn đá chết chóc, Cửu vĩ hồ Nasu và Lễ cầu nguyện cho hòa bình”. Buổi lễ diễn ra hoàn toàn bình thường, nhưng một vấn đề nảy sinh sau khi nghi lễ kết thúc. Người dân địa phương tại đây đã cho biết rằng họ nhìn thấy một làn sương mù bí ẩn phủ xuống khu vực xung quanh hòn đá, ngay sau khi nghi lễ thanh tẩy hoàn tất. Thông tin lại làm dậy sóng cư dân mạng, một số người ho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy linh hồn của con cáo đã rời khỏi nơi đây, một số người khác lại lo sợ rằng đây có thể là một điềm báo không tốt cho những cây chuyện diễn ra trong tương lai không xa. Mọi chuyện tưởng đã chìm vào quên lãng sau 9 tháng yên bình. Nhưng theo báo cáo mới đây, hôm 7/12, xác của tám con lợn rừng được phát hiện ở trên núi Nasu. Và chúng chết gần hòn đá đã vỡ. Đàn lợn rừng bị chết gần hòn đá phong ấn cáo chín đuôi, xác chúng đã được các nhân viên tại đây thu dọn và tiêu hủy. Với việc câu chuyện về hòn đá chết chóc một lần nữa xuất hiện trở lại, người dùng mạng xã hội Nhật Bản lại một lần nữa đưa ra các phán đoán và tranh cãi. Có người cho rằng nó đang thể hiện đúng khả năng vốn có, người lại cho rằng “Có thứ gì đó đã thức tỉnh.” Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, có một lời giải thích phù hợp hơn cho sự việc này. Hòn đá nằm ở quận Yumoto của thị trấn Nasu. Cái tên Yumoto có nghĩa là “nguồn nước nóng”, ám chỉ hoạt động địa nhiệt đã làm nóng các suối nước nóng của Nasu từ hàng thế kỷ nay. Tuy nhiên, đi cùng với hoạt động địa chất này là rất nhiều khí hydro sunfua và axit sunfuric thấm ra khỏi lòng đất, đặc biệt ở khu vực xung quanh hòn đá bị nguyền rủa. Một người trưởng thành có thể chất khỏe mạnh sẽ không bị ảnh hưởng bởi mức độ phơi nhiễm mà họ sẽ trải qua khi chỉ dừng lại ở dưới chân núi để chụp selfie với hòn đá. Nhưng theo Satohiko Zensoji, một thành viên của Văn phòng Công viên Quốc gia Nikko Nasu thuộc Bộ Môi trường, tin rằng động vật hoang dã sẽ tiếp xúc với nồng độ khí độc cao hơn (so với con người), do chúng ở gần mặt đất hơn. >>>Xem thêm video: Bí ẩn không lời giải về hiện tượng “mưa chim chết” tại Australia.

