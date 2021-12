Nhặt được thứ quý hơn vàng, chuyên gia cảnh báo: "Coi chừng rắc rối!"

Trong một lần giúp trưởng làng sửa chữa con mương thoát nước gần nhà, bác Lý đã vô tình phát hiện một vật thể lạ có vẻ ngoài xấu xí nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Thứ đó nhìn qua thì giống tảng đá nhưng lại có thể nổi nên bác Lý rất tò mò. Sau khi vớt lên xem, bác có cảm giác rất kỳ lạ, vật thể lạ đó nhẹ, mềm và có chút đàn hồi nên quyết định mang thứ này về nhà. Sau đó, bác Lý đã liên hệ với Viện Nghiên cứu Sinh vật học tại địa phương nhờ giúp đỡ. Ngày hôm sau, các chuyên gia nhanh chóng có mặt và tiến hành nghiên cứu vật thể lạ. Sau khi chuyên gia xem xét đã nói riêng với bác Lý: "Chúng tôi xác định thứ này là linh chi Thái Tuế. Nó rất quý hiếm và có giá trị cao. Ông nên cẩn thận với nó kẻo kẻ xấu biết thông tin này ông sẽ rơi vào tầm ngắm của chúng." Quả thực, lời cảnh báo của chuyên gia đã phần nào thực sự xảy ra. Dù chưa bị kẻ xấu tìm tới nhưng bác Lý đã gặp rắc rối vì cây linh chi Thái Tuế nọ. Đội xây dựng, ông Lý và một số bộ phận liên quan tới đợt cải tạo mương nước lần này đã tranh chấp gay gắt về quyền sở hữu nó. Nấm linh chi là loài nấm quý hiếm, nhất là đối với loại mọc tự nhiên thì giá trị lại càng cao. Nhưng so với các loại linh chi khác thì linh chi Thái Tuế lại càng hiếm ở trong tự nhiên hơn. Linh chi Thái Tuế sinh trưởng và phát triển trên mặt đất với bề ngoài giống với những gốc cây rất khó phát hiện, trên bề mặt có khá nhiều vân, vỏ ngoài cứng như gỗ nhưng phần thịt nấm bên trong lại mềm và có tính đàn hồi. Loại linh chi này mất rất nhiều thời gian để phát triển và linh chi càng lâu năm thì giá trị của nó lại càng cao. Theo nghiên cứu cho thấy linh chi Thái Tuế được hình thành dựa trên sự kết hợp của vi khuẩn, khuẩn nấm và một loại có tên là polymer hết sức đặc biệt và vô cùng hiếm. Linh chi Thái Tuế có khả năng cải thiện tuần hoàn rất tốt, điều tiết estrogen một cách hiệu quả, nâng cao hệ miễn dịch cho con người giúp chống lại nhiều bệnh tật. Ngoài ra, loại linh chi này đặc biệt giàu PPQ, chất có khả năng điều tiết miễn dịch, có thể ngừa các bệnh về gan, ngăn ngừa tế bào gốc tự do làm tổn thương cơ thể, đặc biệt có thể phòng chống ung thư. Hiện nay, có tin đồn là linh chi Thái Tuế quý như vàng. Trên thực tế, so với vàng thì linh chi Thái Tuế khó tìm và giá cao hơn nhiều. Trên thị trường, giá của linh chi Thái Tuế đang vào khoảng 39.000 USD/g (hơn 880 triệu VND/g) và thậm chí nhiều đại gia có tiền cũng chưa chắc sở hữu được chúng. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC

