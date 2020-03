Nhân viên y tế đặc biệt chống Covid-19

Thạc sĩ Huỳnh Phúc Minh - Trưởng đơn vị quản lý dịch vụ buồng bệnh Bệnh viện Trung ương Huế (áo đen) là chủ nhân của sáng kiến chế tạo robot Tâm An. GS.TS, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Phạm là người hướng dẫn giúp mang sáng kiến thành hiện thực có tính ứng dụng thực tế cao. Ảnh: TTXVN Robot Tâm An được cải tiến từ nhiều thành phần bao gồm xe ô tô BMW Z4 đồ chơi điều khiển từ xa dành cho trẻ em. Phần trên được lắp thêm 1 thùng chứa đồ ngăn gọn gàng. Ảnh: GD&XH Chú robot cũng là xe điện tử lắp chíp tự động điều khiển, dùng bình điện 12V, hệ thống sạc pin, chế điều khiển tự động. Camera được lắp phía trên để quan sát thuận tiện cho việc điều khiển và giao tiếp với bệnh nhân. Ảnh: GD&XH Robot Tâm An có sức chở 60kg, tốc độ 20km/h, điều khiển trong bán kính 30m, có hệ thống thùng chứa 4 ngăn đựng các vật dụng... Ảnh: GD&XH Đưa robot Tâm An vào thực tế đã góp phần phục vụ công tác chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19, giúp các bác sĩ và nhân viên y tế giảm áp lực, tránh lây nhiễm trong quá trình điều trị, chăm sóc người bệnh. Ảnh: VOV "Tâm An phục vụ cho bạn đây", "Xin vui lòng mở cửa", "Cám ơn"… Robot Tâm An phát những âm thanh quen thuộc giúp không khí ở khu cách ly Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trở nên nhẹ nhàng và thân thiện hơn. Ảnh GD&XH Robot này có chức năng nhiệm vụ đưa các vật tư tiêu hao vào trong khu vực cách ly, đưa suất ăn, dinh dưỡng vào cho bệnh nhân và các vật tư y tế khác. Ảnh: TTXVN Robot có thể di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Bên cạnh đó, con Robot này nó có thể nói chuyện với bệnh nhân và bệnh nhân có thể nói thông qua màn ảnh của camera. Ảnh: TTXVN Robot Tâm An di chuyển giữa các buồng bệnh nhân tại khu cách ly bệnh viện Trung ương Huế. Nguồn: GD&XH

