Nhân loại đang tiến gần tới bảo bối của Doraemon

Sáng 11/11, Hàn Quốc đã thử nghiệm 6 mẫu taxi bay không người lái ở công viên Yeouido, phía Tây Seoul nhằm chuẩn bị cho thương mại hóa dịch vụ di chuyển đường không đô thị vào năm 2025. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc thử nghiệm taxi bay không người lái tại một thành phố đông dân cư như Seoul. Trong số 6 taxi bay không người lái được thử nghiệm lần này đáng chú ý có mẫu EH216, loại 2 chỗ ngồi nặng 650 kg; và mẫu Butterfly, một sản phẩm của tập đoàn Hanwha. Hanwha cho biết họ đang tìm cách xây dựng một nhà ga cất và hạ cánh taxi bay không người lái tại Sân bay Quốc tế Gimpo ở phía Tây Seoul. Theo Hanwha, đây sẽ là nhà ga taxi bay không người lái đầu tiên trên thế giới. Taxi bay không người lái là một phần trong kế hoạch của Chính phủ Hàn Quốc nhằm phát triển các giải pháp di chuyển đường không đô thị để bắt đầu khai thác thương mại vào năm 2025 nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông đường bộ và tạo ra một động cơ tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Trong khi đó, quyền Thị trưởng Seoul, ông Seo Jung-hyup, cho biết chính quyền Seoul sẽ hợp tác với Nhóm phát triển giải pháp di chuyển đường không đô thị của Hàn Quốc để thương mại hóa các dịch vụ này lần đầu tiên trên thế giới Trước đó, vào tháng 9/2020, Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Vận tải Hàn Quốc đã thử nghiệm dịch vụ giao đồ ăn và các sản phẩm khác bằng máy bay không người lái trong bối cảnh xu hướng không tiếp xúc gia tăng do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở thành phố Sejong, trung tâm hành chính mới của Hàn Quốc cách Seoul 130 km về phía Đông Nam. Được biêt, mỗi phương tiện bay này có 2 ghế ngồi và có trọng lượng 650 kg. Ngoài ra, 6 chiếc drone đa dụng, có thể sử dụng vào các mục đích như giao hàng, điều tra lưu lượng giao thông, trắc địa, cũng đã được bay thử nghiệm thông qua Hệ thống điều khiển K-Drone. Tại nơi tổ chức sự kiện còn trưng bày mô hình máy bay mini do công ty ô tô Hyundai và hãng Hanwha Systems đang phát triển, cùng một máy bay mini một chỗ ngồi của Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc đã công bố "Lộ trình giao thông hàng không đô thị mô hình Hàn Quốc (K-UAM)", trong đó có kế hoạch thương mại hóa giao thông hàng không đô thị, còn gọi là "taxi bay", từ năm 2025. "Taxi bay" là đề án nhằm giải tỏa tình trạng tắc nghẽn giao thông tại các đô thị lớn, trong đó phương tiện bay có thể bay được quãng đường dài từ 30-50 km trong phạm vi đô thị chỉ trong 20 phút, thay vì khoảng 1 tiếng nếu di chuyển bằng xe ô tô thông thường. Máy bay có thể cất cánh, hạ cánh thẳng đứng trong đô thị, sử dụng động cơ điện nên tiếng ồn nhỏ. Phí taxi bay dự kiến trong giai đoạn đầu thương mại hóa là khoảng 110.000 won (99 USD) cho quãng đường dài 40 km (từ sân bay Incheon tới Yeouido), đắt hơn một chút so với các dịch vụ taxi cao cấp. Tuy nhiên, Chính phủ dự kiến giá taxi bay sẽ có thể giảm xuống 20.000 won (18 USD), rẻ hơn taxi thông thường, sau khi thị trường giao thông hàng không đô thị được mở rộng và công nghệ tự lái được ứng dụng.

