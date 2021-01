Người Việt “chơi sang” khi mang loại ớt giá nửa tỷ đi... tặng

Ớt Aji Charapita được mệnh danh là gia vị đắt nhất thế giới và ít được trồng đại trà nên càng trở nên quý, hiếm. Loại quả này được nhiều nhà hàng cao cấp và giới nhà giàu ở một vài nơi trên thế giới săn đón. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi thấy loại ớt đắt nhất thế giới này lại có người đăng công khai trên mạng xã hội để tặng cho những ai có nhu cầu ở Việt Nam. Chị Đỗ Mỹ Dung (Rạch Giá, Kiên Giang) – người đem tặng ớt Aji Charapita, đã nhận được hàng nghìn tin nhắn và bình luận với mong muốn nhận được những quả ớt này miễn phí. Chị cho biết thêm loại ớt này chỉ một tuần là có thể thu hoạch được, tính từ thời điểm có quả nhỏ. Trong vườn, chị có khoảng chục cây nên ngày nào chị cũng thu được khoảng vài chục trái ớt chín. Tại một số quốc gia, giá của loại ớt này được bán cho các nhà hàng cao cấp tới 25.000 USD (khoảng 560 triệu đồng) một kg. Thậm chí, có thời điểm giá bán ớt Aji Charapita lên tới 35.000 USD (hơn 800 triệu đồng). Cùng với hoa nghệ tây và vani, ớt Aji Charapita được xem là một trong những loại gia vị đắt giá nhất thế giới. Ớt Charapita có tên khoa học là Capsicum Baccatum, thuộc họ Solanaceae. Ớt này được trồng nhiều ở phía Bắc Peru, bắt nguồn từ một thành phố có tên Iquitos, người dân ở đây gọi loại ớt này là “Charapas” - một từ lóng chỉ trạng thái tâm lý thoải mái. Chúng là loại cây trung hạn, có độ cao 40 - 55 cm, tán rộng 35 - 45 cm, sinh trưởng tốt khi ở nhiệt độ 16 - 45 độ C, cho thu hoạch quả sau 90 ngày. Ớt Charapita là cây bụi, mỗi cây có hàng trăm quả nhỏ tròn, màu đỏ hoặc vàng, nhưng màu vàng phổ biến hơn cả. Độ cay của loại ớt này lên tới 30.000 đến 50.000 độ cay Scolville, thậm chí còn cao gấp 4-20 lần ớt jalapeño nổi tiếng. Theo mô tả, độ cay này thậm chí có thể "làm thủng" lưỡi, được khuyến cáo không nên ăn tươi. Quả ớt Charapita rất chắc, giòn, có một cụm hạt ở giữa. Ớt có vị rất cay, giống như các loại ớt hiểm khác. Do chứa hàm lượng cao capsaicin nên ớt Charapita có thể giúp giảm đau, hỗ trợ tiêu hóa và chống viêm nhiễm. Lượng vitamin C trong mỗi quả ớt lên đến 76,4 mg (tương đương với một quả cam trọng lượng trung bình), đây là chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa lão hóa, giảm lão hóa tế bào. Ớt Charapita thường được cho vào các món súp, thêm vào món salad, các món thịt… Danh sách công thức các món ăn có thể thêm ớt Charapita có thể dài vô tận, bởi đây là loại gia vị phổ biến ở nhiều quốc gia, được nhiều đầu bếp ưa thích. Người dân địa phương ở Peru có thể làm món ăn bằng cách trộn trái cocona xắt nhỏ với ớt Aji Charapita, rau mùi và nước cốt chanh tạo nên món ăn đặc sản.

