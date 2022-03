Người dùng phàn nàn iOs 15.4 hao pin, Apple trả lời gây sốc!

Tài khoản @laceup524 đã chia sẻ trên Twitter của mình về việc iPhone bị giảm hơn 5% pin chỉ trong khoảng 10 phút sau khi cập nhật iOS 15.4. Một người khác là @jawadaq cũng nêu ý kiến tương tự. Apple thường không xác nhận những vấn đề như vậy. Tuy nhiên, đại diện hãng công nghệ Mỹ đã lên tiếng phản hồi hai tweet trên. “Cảm ơn bạn đã liên hệ! Chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp. Các ứng dụng và tính năng cần hiệu chỉnh trong vòng 48 giờ sau khi cập nhật. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu vấn đề này vẫn còn xảy ra sau thời gian đó”, tài khoản Apple Support trả lời. Theo những gi chia sẻ, Apple thừa nhận iPhone sẽ hao pin hơn so với bình thường, và mọi thứ sẽ trở lại như cũ sau khi quá trình hiệu chỉnh kết thúc. Apple cũng khuyến cáo, nếu vấn đề tiếp tục xảy ra sau thời gian nói trên, người dùng nên liên hệ trực tiếp với đội ngũ của công ty để được trợ giúp. Apple đính kèm liên kết đến trang hỗ trợ với tiêu đề "Tối đa hóa thời lượng pin và tuổi thọ" để tham khảo thêm thông tin. Ngoài ra, các cách khác để kéo dài thời gian sử dụng là bật độ sáng tự động, dùng Wi-Fi nếu có thể thay vì thường xuyên bật kết nối di động, nên dùng Chế độ nguồn điện thấp khi pin dưới 20% hoặc cần tiết kiệm pin... Hiện tại người dùng chỉ có thể chờ đợi hoặc nếu chưa cập nhật hệ điều hành thì hãy tạm hoãn bởi Apple cũng thường ít khi nhận lỗi nhưng sẽ sửa lỗi nếu có một cách ầm thầm. Rạng sáng 2/3, Apple tung bản cập nhật iOS 15.4 beta 5 dành cho các nhà phát triển và người dùng đăng ký trải nghiệm. Tuy nhiên, sau vài ngày sử dụng thì iOS 15.4 rất nhiều lỗi đã phát sinh. Các lỗi được đề cập chủ yếu là máy nóng, tụt pin nhanh và thậm chí là lỗi hiển thị dung lượng bộ nhớ. Ngoài lỗi về dung lượng pin, iOS 15.4 còn có nhiều vấn đề khác về bộ nhớ. Gizchina tổng hợp từ phản hồi của người dùng cho biết, dung lượng bộ nhớ trong iPhone đã giảm tới 10GB sau khi lên phiên bản iOS 15.4. Tuy nhiên, lỗi này lại không gặp trên một số mẫu iPhone đời thấp. Hiện tại, phản hồi về các lỗi trên là rất lớn, do đó, ngươi dùng đang sử dụng các phiên bản iOS cũ hơn không nên cập nhật phiên bản này. “Tôi đang dùng một chiếc iPhone 11 Pro Max, ban đầu hệ thống hiển thị iOS 15.4 sẽ tốn khoảng 6,5 GB, tuy nhiên sau đó may lại bất ngờ ngốn đến 9GB sau khi hoàn thành cập nhật. Nếu mỗi lần cập nhật mà tốn mất cả chục GB dung lượng như vậy, điện thoại của tôi sẽ chẳng còn chỗ trống nào để lưu dữ liệu, thật đáng xấu hổ cho Apple”, người dùng Digital_Guy chia sẻ trên Macrumors. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

