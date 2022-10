Người dùng không "mặn mà", iPhone 14 Plus có phải thất bại của Apple?

Theo khảo sát của nhà phân tích Ming-Chi Kuo, 85% người dùng iPhone tại Trung Quốc chọn mua iPhone 14 Pro (6,1 inch) và iPhone 14 Pro Max (6,7 inch), trong khi đó phiên bản iPhone 14 Plus chỉ chiếm 5% đơn đặt hàng trước. Dấu hiệu đáng lo ngại đối với Apple là iPhone 14 và iPhone 14 Plus, chiếm khoảng 45% tổng số lô hàng. Theo báo cáo mới nhất của Bloomberg, Apple vừa yêu cầu các nhà cung cấp cắt giảm sản lượng dòng iPhone 14 xuống còn 6 triệu chiếc do nhu cầu của người dùng giảm. Kuo lưu ý rằng thời gian giao hàng ước tính cho iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max là hơn 4 tuần, trong khi iPhone 14 và iPhone 14 Plus sẽ có sẵn vào ngày phát hành, điều này báo hiệu nhu cầu thấp. Kuo nói rằng chiến lược phân khúc sản phẩm của Apple đối với các mẫu tiêu chuẩn trong năm nay đã thất bại. Điều đáng chú ý là người tiêu dùng trung thành của Apple đã sẵn sàng mua phiên bản Pro đắt hơn và biến chúng trở thành điện thoại phổ biến nhất năm 2022, ngay cả khi toàn bộ ngành công nghiệp điện thoại thông minh tiếp tục gặp khó khăn vì nền kinh tế toàn cầu suy yếu. Apple đã cố gắng lắng nghe người tiêu dùng bằng cách giới thiệu một mẫu máy không phải Pro với màn hình lớn hơn, nhưng dường như không ai muốn điều đó. Có thể mọi người không muốn chi 899 USD cho một chiếc điện thoại được trang bị bộ vi xử lý cũ và viên pin lớn. Giá iPhone 14 series có sự dao động nhẹ tại các hệ thống bán lẻ, đơn cử như tại FPT Shop, iPhone 14 128 GB sẽ được bán ra với giá 24,9 triệu đồng, đi kèm theo đó là ưu đãi 2 năm bảo hành chính hãng. Trong khi đó, các hệ thống bán lẻ khác như 24hStore có mức giá rẻ hơn đôi chút, chỉ từ 22,79 triệu đồng. Tương tự, mức giá dự kiến của iPhone 14 tại Di Động Việt chỉ từ 22,9 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, trong khi đó phiên bản cao nhất có giá đến 46,9 triệu đồng (iPhone 14 Pro Max 1 TB). >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

Theo khảo sát của nhà phân tích Ming-Chi Kuo, 85% người dùng iPhone tại Trung Quốc chọn mua iPhone 14 Pro (6,1 inch) và iPhone 14 Pro Max (6,7 inch), trong khi đó phiên bản iPhone 14 Plus chỉ chiếm 5% đơn đặt hàng trước. Dấu hiệu đáng lo ngại đối với Apple là iPhone 14 và iPhone 14 Plus, chiếm khoảng 45% tổng số lô hàng. Theo báo cáo mới nhất của Bloomberg, Apple vừa yêu cầu các nhà cung cấp cắt giảm sản lượng dòng iPhone 14 xuống còn 6 triệu chiếc do nhu cầu của người dùng giảm. Kuo lưu ý rằng thời gian giao hàng ước tính cho iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max là hơn 4 tuần, trong khi iPhone 14 và iPhone 14 Plus sẽ có sẵn vào ngày phát hành, điều này báo hiệu nhu cầu thấp. Kuo nói rằng chiến lược phân khúc sản phẩm của Apple đối với các mẫu tiêu chuẩn trong năm nay đã thất bại. Điều đáng chú ý là người tiêu dùng trung thành của Apple đã sẵn sàng mua phiên bản Pro đắt hơn và biến chúng trở thành điện thoại phổ biến nhất năm 2022, ngay cả khi toàn bộ ngành công nghiệp điện thoại thông minh tiếp tục gặp khó khăn vì nền kinh tế toàn cầu suy yếu. Apple đã cố gắng lắng nghe người tiêu dùng bằng cách giới thiệu một mẫu máy không phải Pro với màn hình lớn hơn, nhưng dường như không ai muốn điều đó. Có thể mọi người không muốn chi 899 USD cho một chiếc điện thoại được trang bị bộ vi xử lý cũ và viên pin lớn. Giá iPhone 14 series có sự dao động nhẹ tại các hệ thống bán lẻ, đơn cử như tại FPT Shop, iPhone 14 128 GB sẽ được bán ra với giá 24,9 triệu đồng, đi kèm theo đó là ưu đãi 2 năm bảo hành chính hãng. Trong khi đó, các hệ thống bán lẻ khác như 24hStore có mức giá rẻ hơn đôi chút, chỉ từ 22,79 triệu đồng. Tương tự, mức giá dự kiến của iPhone 14 tại Di Động Việt chỉ từ 22,9 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, trong khi đó phiên bản cao nhất có giá đến 46,9 triệu đồng (iPhone 14 Pro Max 1 TB). >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).