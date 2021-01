Người dân thích thú tới sa mạc Sahara để... nặn người tuyết

Theo Daily Mail, trong những ngày qua thị trần Aïn Séfra ở Algeria, nơi được mệnh danh là "Cửa ngõ vào sa mạc Sahara" đã chứng kiến hiện tượng thời tiết khá bất thường. Theo đó, khi nhiệt độ đạt -2 độ C, một trận mưa tuyết lớn đã rơi xuống và phủ trắng các đồi cát ở khu vực này. Mặc dù tuyết rơi vào tháng Giêng có thể không phải là điều bất thường đối với nhiều vùng đồi núi trên khắp thế giới, nhưng chắc chắn là đối với những cư dân sống quanh sa mạc Sahara đó là sự việc xưa nay hiếm, rất phấn khích, thích thú khi nhìn thấy những đụn cát phủ đầy băng. Thị trấn Ain Sefra nằm ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển, được bao quanh bởi dãy Atlas. Nhiệt độ trung bình mùa đông nơi đây vào tháng 1 là khoảng 6 độ C và mức thấp nhất trung bình cũng chỉ được ghi nhận -0,3 độ C. Mặc dù vậy, hiện tượng tuyết rơi là rất hiếm khi xảy ra tại đây. Sa mạc Sahara bao trùm hầu hết Bắc Phi và được mệnh danh là một trong những nơi khắc nghiệt và nóng nhất hành tinh. Dù tại các sa mạc, nhiệt độ thường tụt giảm mạnh về đêm, nhưng khả năng tuyết rơi là hiếm gặp do độ ẩm tại đây rất thấp. Nhiệt độ thấp làm cho thị trấn Ain Sefra có tuyết lần thứ tư trong 42 năm qua. Ba lần còn lại là vào các năm 1979, 2017 và 2018. Năm 2017, một trận bão tuyết lớn đã khiến tuyết phủ trắng xóa khắp nơi khiến giao thông đình trệ với độ dày sâu tới một mét ở Ain Sefra. Trong khi đó, tại Ả Rập Xê Út, người dân địa phương rất ngạc nhiên khi thấy tuyết rơi ở vùng Asir ở tây nam Ả Rập Xê Út, đặc biệt là ở Tỉnh Balsamer sau 50 năm. Các khu vực phía bắc của vùng Tabuk ở Ả Rập Xê Út đang chịu đựng một "làn sóng địa cực", dẫn đến tuyết rơi dày đặc. Theo các nhà khoa học, nhiệt độ, độ ẩm cũng như các yếu tố thời tiết tại khu vực Sahara luôn cứ sự thay đổi trong vài trăm nghìn năm qua. Mặc dù Sahara này ngày nay rất khô hạn, sa mạc này dự kiến sẽ trở nên xanh tươi trở lại trong khoảng 15.000 năm nữa. Ngoài khu vực sa mạc Sahara, một số quốc gia ở Trung Đông như Ả Rập Xê-út cũng chứng kiến hiện tượng tuyết rơi những ngày qua. Cụ thể, khu vực Tabuk ở phía Tây Bắc nước này đã bị bao phủ bởi các lớp băng tuyết dày. Mọi người trên mạng xã hội bắt đầu chia sẻ những hình ảnh hoạt động trong thời tiết lạnh giá như làm người tuyết, cùng nhau ngồi bên đống lửa trên sa mạc phủ đầy tuyết, những chú lạc đà vẫn đứng vưng trong thời tiết băng giá. Không ít người đã tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến hiện tượng tuyết rơi dày đặc ở một phần của sa mạc Sahara và tại một số khu vực ở Trung Đông.

