Người dân Lào Cai hiến tặng cá thể gấu ngựa 150 kg: Loài cực hiếm!

Vào ngày 31/8, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên (thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên) tiếp nhận, cứu hộ một cá thể gấu ngựa do gia đình ông Bùi Đắc Quang, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai hiến tặng. Cá thể gấu ngựa này được gia đình ông Bùi Đắc Quang mua từ tỉnh Lai Châu về nuôi nhốt từ năm 2011. Đây là cá thể gấu ngựa cái, ước tính khoảng 13 tuổi và nặng 150 kg.Con gấu ngựa do gia đình ông Bùi Đắc Quang nuôi nhốt được Chi cục Kiểm lâm tỉnh gắn chip theo dõi, kiểm tra về chuồng trại chăn nuôi và sức khỏe định kỳ. Gia đình ông Bùi Đắc Quang làm đơn hiến tặng cá thể gấu ngựa cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên để nó được chăm sóc khoa học, phục hồi các tập tính tự nhiên của loài, tạo cho gấu cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Gấu ngựa có tên khoa học là Ursus thibetanus. Loài động vật này thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP). Thêm nữa, gấu ngựa là loài động vật hoang dã nằm trong Danh lục đỏ thế giới và có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Do đó, chúng được pháp luật Việt Nam bảo vệ ở mức độ cao nhất. Gấu ngựa là loài thú lớn. Khi trưởng thành, mỗi cá thể dài khoảng 1,5m, nặng từ 80 - 180 kg, thân béo, tai tròn, chân trước, chân sau có 5 ngón, đi bằng bàn chân sau. Bộ lông của gấu ngựa màu đen tuyền, lông hai bên cổ dài tạo thành bờm, ngực có yếm hình chữ V. Chúng có đuôi ngắn, không thò ra khỏi bộ lông. Hiện số lượng gấu ngựa trong tự nhiên không nhiều. Một số tỉnh Tây Bắc và Tây Nguyên là nơi sinh sống của loài gấu ngựa. Gấu ngựa chủ yếu phân bố ở các khu vực có diện tích rừng nguyên sinh, ít tác động của con người để sinh sống, tìm kiếm thức ăn. Mời độc giả xem video: Gấu sổng chuồng trong khoang hàng khiến máy bay hoãn cất cánh.

