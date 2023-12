Ngư dân kéo được vật thể lạ: Lộ chi tiết gây sốc về chuyến MH370?

Một ngư dân người Australia, ông Kit Olver, đã chia sẻ rằng ông đã kéo được một vật thể khổng lồ giống cánh máy bay thương mại khi đánh bắt ở vùng biển đông nam Australia vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2014. Ông Olver mô tả vật thể như là cánh của một chiếc máy bay phản lực cỡ lớn, và vì ông là phi công nghỉ hưu, ông tin rằng đó là một cánh máy bay lớn hơn so với các loại máy bay tư nhân thông thường. Vật thể này được phát hiện ở "địa điểm bí mật" cách bờ biển 55 km phía đông nam Australia, trong khi chuyến bay MH370 được cho là rơi ở phía nam Ấn Độ Dương. Ông Olver cố gắng báo cáo phát hiện cho Cơ quan An toàn Hàng hải Úc (AMSA), nhưng không có hồ sơ nào về cuộc gọi của ông trong tay AMSA. Sau một ngày vật lộn với vật thể, ông đã ra lệnh cắt bỏ lưới và để vật thể chìm trở lại đáy biển. Ông Olver, gần 80 tuổi, cho biết việc công bố phát hiện là để giúp gia đình những người mất tích trên MH370 biết về số phận của người thân. Ông không sẵn sàng trả lời cuộc phỏng vấn từ truyền thông và hy vọng thông tin này sẽ hỗ trợ gia đình các hành khách trên chuyến bay biến mất năm 2014. MH370 là chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines. Ngày 8/3/2014, chuyến bay này khởi hành từ Kuala Lumpur, Malaysia với đích đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Tuy nhiên, MH370 đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khoảng 1 giờ sau khi cất cánh. Theo đó, toàn bộ 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn mất tích cùng máy bay xấu số. Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 được triển khai trên quy mô lớn. Các chuyên gia đã sử dụng nhiều phương pháp, phương tiện lặn... nhưng đến nay mới chỉ tìm thấy một số mảnh vỡ trôi dạt ở vùng biển Ấn Độ Dương. Do đó, các chuyên gia suy đoán máy bay MH370 đã rơi xuống Ấn Độ Dương. Dù tiến hành cuộc tìm kiếm tại vùng biển này nhưng đến nay phần còn lại của chiếc Boeing 777 chở 239 người mất tích bí ẩn năm 2014 vẫn chưa được giới chức trách tìm thấy. Số phận của máy bay MH370 trở thành một trong những bí ẩn hàng không "lớn nhất mọi thời đại". Mời quý độc giả xem thêm video: Thảm kịch cơ phó tự sát lao máy bay vào núi, 150 người thiệt mạng.

