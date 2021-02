“Ngón tay tử thần” đóng băng mọi thứ dưới biển khi quét qua

" Ngón tay tử thần" - Brinicle trông giống như một tinh thể dưới nước, là một cột băng lạnh thấu xương được hình thành từ trên mặt nước và đâm thấu xuống dưới đáy, càn quét đáy biển cả km vuông. Brinicle không bị phá vỡ kết cấu và độ lạnh mặc cho các vùng nước mà nó đi qua nhiệt độ cao hay thấp thế nào. Do nhiệt độ thấp cần thiết cho hiện tượng này hình thành nên chúng chỉ xuất hiện ở các vùng nước biển xung quanh cực Nam và Bắc. Một khi Brinicle xuất hiện, chỉ cần vài giây thôi là các sinh vật nhỏ bé bị đóng băng ngay lập tức. Khi biển đóng băng ở Bắc Cực và Nam Cực, muối cùng các ion khác bị loại trừ khỏi các tinh thể nước, khiến băng trở nên tinh khiết hơn. Lượng muối này được tích tụ tại các khe nứt trong lớp băng biển dày. Tuy nhiên, dưới những tác động của môi trường, các vết nứt băng biển không thể giữ lượng muối dồi dào bên trong và rò rỉ ra ngoài. Vùng nước xung quanh trở nên mặn hơn khiến nhiệt độ đóng băng giảm, mật độ nước biển tăng lên. Điều này cũng khiến dòng nước tại đây không bị đóng băng. Lớp băng trên bề mặt bị nhấm chìm dần xuống đáy biển do sự chênh lệch nồng độ muối và tạo thành cột băng giữa lòng đại dương. Khi chạm đến đáy biển, cột băng ngay lập tức lan rộng quanh bề mặt và đóng băng mọi thứ xung quanh, ngay cả những loài sinh vật sống như sao biển, nhím biển. Bởi vây, hiện tượng này còn có tên gọi là "cột nước tử thần". Bên cạnh "ngón tay tử thần", hiện tượng mặt trời giả cũng khiến chúng ta bất ngờ không kém. Hiện tượng Mặt Trời giả hay Mặt Trời ma, có tên khoa học là parhelion (số nhiều là parhelia) là một hiện tượng khí quyển, là các đốm sáng, thường thấy trên các cạnh của Quầng bên cạnh Mặt Trời. Mặt Trời giả có thể xuất hiện như một đốm màu của ánh sáng ở bên trái hoặc bên phải của mặt trời, vị trí 22° và tại cùng một khoảng cách trên đường chân trời như Mặt Trời, trong quầng sáng băng. Chúng có thể được nhìn thấy ở bất cứ đâu trên thế giới trong bất cứ mùa nào, nhưng chúng không luôn luôn rõ ràng hoặc sáng. Mặt Trời giả dễ thấy nhất khi mặt trời ở vị trí thấp. Hiện tượng Mặt Trời giả xuất hiện khi ánh sáng Mặt Trời trên cao đi qua các tinh thể băng trong không khí. Ngoài Mặt Trời thật ở vị trí trung tâm, người quan sát còn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu ở hai bên. Mặt trời giả được hình thành khi những tinh thể băng hình lục giác trong những đám mây ti ở trên cao và lạnh trong điều kiện thời tiết rất lạnh, bởi những tinh thể băng trôi dạt trong không khí ở cao độ thấp. Ngoải hiện tượng Mặt Trời giả còn có hiện tượng Mặt Trăng giả xuất hiện bên cạnh mặt trăng và hình thành do ánh sáng mặt trời đi xuyên qua các tinh thể băng.

" Ngón tay tử thần" - Brinicle trông giống như một tinh thể dưới nước, là một cột băng lạnh thấu xương được hình thành từ trên mặt nước và đâm thấu xuống dưới đáy, càn quét đáy biển cả km vuông. Brinicle không bị phá vỡ kết cấu và độ lạnh mặc cho các vùng nước mà nó đi qua nhiệt độ cao hay thấp thế nào. Do nhiệt độ thấp cần thiết cho hiện tượng này hình thành nên chúng chỉ xuất hiện ở các vùng nước biển xung quanh cực Nam và Bắc. Một khi Brinicle xuất hiện, chỉ cần vài giây thôi là các sinh vật nhỏ bé bị đóng băng ngay lập tức. Khi biển đóng băng ở Bắc Cực và Nam Cực, muối cùng các ion khác bị loại trừ khỏi các tinh thể nước, khiến băng trở nên tinh khiết hơn. Lượng muối này được tích tụ tại các khe nứt trong lớp băng biển dày. Tuy nhiên, dưới những tác động của môi trường, các vết nứt băng biển không thể giữ lượng muối dồi dào bên trong và rò rỉ ra ngoài. Vùng nước xung quanh trở nên mặn hơn khiến nhiệt độ đóng băng giảm, mật độ nước biển tăng lên. Điều này cũng khiến dòng nước tại đây không bị đóng băng. Lớp băng trên bề mặt bị nhấm chìm dần xuống đáy biển do sự chênh lệch nồng độ muối và tạo thành cột băng giữa lòng đại dương. Khi chạm đến đáy biển, cột băng ngay lập tức lan rộng quanh bề mặt và đóng băng mọi thứ xung quanh, ngay cả những loài sinh vật sống như sao biển, nhím biển. Bởi vây, hiện tượng này còn có tên gọi là "cột nước tử thần". Bên cạnh "ngón tay tử thần", hiện tượng mặt trời giả cũng khiến chúng ta bất ngờ không kém. Hiện tượng Mặt Trời giả hay Mặt Trời ma, có tên khoa học là parhelion (số nhiều là parhelia) là một hiện tượng khí quyển, là các đốm sáng, thường thấy trên các cạnh của Quầng bên cạnh Mặt Trời. Mặt Trời giả có thể xuất hiện như một đốm màu của ánh sáng ở bên trái hoặc bên phải của mặt trời, vị trí 22° và tại cùng một khoảng cách trên đường chân trời như Mặt Trời, trong quầng sáng băng. Chúng có thể được nhìn thấy ở bất cứ đâu trên thế giới trong bất cứ mùa nào, nhưng chúng không luôn luôn rõ ràng hoặc sáng. Mặt Trời giả dễ thấy nhất khi mặt trời ở vị trí thấp. Hiện tượng Mặt Trời giả xuất hiện khi ánh sáng Mặt Trời trên cao đi qua các tinh thể băng trong không khí. Ngoài Mặt Trời thật ở vị trí trung tâm, người quan sát còn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu ở hai bên. Mặt trời giả được hình thành khi những tinh thể băng hình lục giác trong những đám mây ti ở trên cao và lạnh trong điều kiện thời tiết rất lạnh, bởi những tinh thể băng trôi dạt trong không khí ở cao độ thấp. Ngoải hiện tượng Mặt Trời giả còn có hiện tượng Mặt Trăng giả xuất hiện bên cạnh mặt trăng và hình thành do ánh sáng mặt trời đi xuyên qua các tinh thể băng.