Ngọn đồi huyền thoại trên hình nền Windows XP giờ ra sao sau 20 năm?

Ai đã từng dùng Microsolf hẳn còn nhớ hình nền huyền thoại của Windows XP với khung cảnh cánh đồng cỏ tươi tố, bầu trời xanh ngắt. Ước tính kể từ khi được Microsolf mua lại năm 2001, đã có hơn 1 tỷ người nhìn thấy bức ảnh Bliss (Hạnh phúc) này. Nhiều người tin bức ảnh là sản phẩm của các phần mềm công nghệ. Nhưng thực tế, đây là ảnh chụp bằng máy cơ tại tại vùng Sonoma County, California – Mỹ của tác giả người Mỹ Charles O'Rear, khi đang trên đường ghé thăm bạn gái mình. Đến nay đã 20 năm, không ít du khách và nhiếp ảnh gia tò mò tìm đến nơi ''Bliss'' ra đời khi biết câu chuyện về màn hình nền huyền thoại của Windows XP. Dù đã trở thành đồi trồng nho, khung cảnh về cơ bản vẫn không quá khác biệt so với bức ảnh gốc của tác giả Charles. Đứng bên tác phẩm huyền thoại của mình, nhiếp ảnh gia cho biết: "Giờ đây, khi tôi 76 tuổi, tôi nhận ra bức ảnh này có ý nghĩa thế nào với cuộc đời mình. Là nhiếp ảnh gia của bức ảnh được xem nhiều nhất trên thế giới, tôi hân hoan tận hưởng từng phút giây sự nổi tiếng này''. Chủ nhân của bức ảnh Bliss không tiết lộ chi tiết Microsoft đã trả bao nhiêu tiền cho bức ảnh này. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin, bức ảnh được trả tới hơn 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng) tại thời điểm năm 2000. Kể từ thời điểm bán đi bức ảnh được "thưởng lãm" nhiều nhất thế giới, năm 2017 nhiếp ảnh gia Charles sau đó từng hợp tác với hãng hàng không Lufthansa trong dự án "New Agles of America". Trong đó, ông sẽ tham gia chụp "những wallpaper thế hệ mới" dành cho smartphone. Khi được hỏi về lý do tham gia dự án, nhiếp ảnh gia cho hay: "Smartphone giờ đây đã trở thành nơi lý tưởng để mọi người xem những bức ảnh thú vị''. Mặc dù rất đẹp và có sự can thiệp nhiều hơn của công nghệ chỉnh sửa ảnh, không thể phủ nhận những bức ảnh này không thể vượt qua được sự thành công của hình nền Bliss huyền thoại ngày nào. Nhiếp ảnh gia Charles tác nghiệp.

