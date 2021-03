Ngỡ ngàng vẻ huyền ảo của những suối nước nóng đẹp nhất thế giới

Suối nước nóng ở Saturnia, Italia - một ngôi làng cổ đẹp đến nỗi một số người tin rằng đôi bàn tay của một vị thần nào đó đã tạo ra cảnh quan này. Khung cảnh như chốn thần tiên dưới mặt đất đẹp đến huyền ảo. Aqua Dome - khu nghỉ dưỡng spa sang trọng ở Tyrol (Áo) có tầm nhìn tuyệt đẹp, từ bể nước nóng sẽ hướng tầm mắt nhìn ra núi cao. Hồ nước nóng có nhiệt độ khoảng 42 độ C, du khách có thể vừa ngâm mình trong làn nước nóng, vừa ngắm nhìn dãy núi Alps hùng vĩ. Với hơn 100 suối nước nóng, thành phố Budapest ở Hungary có rất nhiều phòng tắm, spa trị liệu ấn tượng, tuyệt vời nhất thế giới. Nằm trong khách sạn Gellért xa hoa, Gellért Baths nổi bật với nội thất hoành tráng, cửa sổ kính màu, đồ khảm tinh xảo, là một phần của phim trường Wes Anderson.Suối nước nóng Peninsula ở Bán đảo Mornington, Australia - Khu phức hợp gồm 50 trải nghiệm tắm xây xung quanh vùng nước khoáng địa nhiệt của bán đảo. Thị trấn Kinosaki, Nhật Bản sở hữu suối nước nóng đẹp, thu hút khách du lịch. Trong khu vực có đến bảy nhà tắm riêng biệt để khách có thể thư giãn tận hưởng bên suối nước nóng. Nằm ở Hidalgo, Mexico, xung quanh khu nghỉ dưỡng Grutas Tolantongo có vách đá, hang động và thác nước thiên nhiên. Những nhà thám hiểm thích khám phá những hang động, thác nước và đường hầm nhiệt ở trong khu vực. Những khu vực nước nóng tự nhiên nổi lên trên cát ở bãi biển nước nóng New Zealand giống như từng miệng núi lửa trên Mặt trăng. Nước ở trong khu vực này ước tính khoảng 65 độ C. Thị trấn nhỏ ở Canterbury, New Zealand xây dựng xung quanh các suối nước nóng phun ra từ một nền đá nứt nẻ. Nằm ở rìa miệng núi lửa cổ đại ở Hạt Mono, California, thị trấn Mammoth Lakes và khu vực xung quanh có nhiều suối nước nóng kỳ diệu. Nằm trên bán đảo Reykjanes ở phía tây nam Iceland, một khu vực nổi tiếng với đất cằn cỗi và những ngọn núi lửa, Blue Lagoon nổi tiếng là thiên đường nhân tạo do con người xây dựng từ năm 1976, quanh năm có nhiệt độ khoảng 42 độ C. Khu phức hợp suối nước nóng lớn nhất ở Chile nằm bên trong công viên vườn quốc gia Villarrica, Termas Geométricas nằm gần thành phố Pucón. Không chỉ là quê hương của gấu trúc hay khỉ mũi vàng, Tứ Xuyên còn nổi tiếng với phong cảnh ngoạn mục được mệnh danh là “tiên cảnh trên mặt đất” của suối nước nóng đổ xuống các hồ bậc thang ở thung lũng Hoàng Long. Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm nơi đây là vào tháng 10.

