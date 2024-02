Nghi vấn xác ướp người ngoài hành tinh tại căn cứ bí mật của NASA

Theo Uri Geller, anh đã được mời đến căn cứ này để xem những xác ướp người ngoài hành tinh này, được mô tả là có đầu to và giống chúng ta. Anh cho biết, anh đã được một kỹ sư và một phi hành gia của NASA dẫn đến những xác ướp người ngoài hành tinh này. Các xác ướp được giữ trong một phòng rộng lớn và lạnh sâu dưới trụ sở của NASA tại Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard ở Maryland, Mỹ. Uri Geller mô tả rằng sau ba tầng cầu thang dưới một tòa nhà bê tông, anh đã thấy khoảng tám xác ướp, một số bị hỏng và được đặt trong các thùng kính. Anh cảm thấy sốc và kinh tởm khi nhìn thấy những xác ướp này, mô tả không gian như mùi của một bệnh viện. Các xác ướp được giữ trong các thùng kính dày và có ba lớp kính. Theo Uri Geller, bên trong các thùng kính là những sinh vật có hình dạng nhỏ gọn, yếu đuối, và đầu to, một số trong số chúng bị thương nặng hoặc phân hủy. Tuyên bố của Uri Geller đến sau khi các quan chức Mỹ công bố thông tin về vật thể không xác định ở trên bầu trời, được coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. NASA cũng đã phát hành một báo cáo về UFO vào tháng 9. Đây không phải là lần đầu tiên Uri Geller chia sẻ những tuyên bố gây tranh cãi về những giao dịch giả tưởng của mình với người ngoài hành tinh. Trước đó, anh cũng đã tuyên bố rằng anh đã làm việc với người Mỹ trong nhiều năm để liên lạc với những sinh vật ngoài Trái Đất. Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư bằng chứng người ngoài hành tinh “đổ bộ” Trái Đất năm 1947.

