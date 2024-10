Ngất ngây với cảnh tượng ở những thác nước đẹp nhất thế giới

1. Thác Iguazu (Argentina & Brazil). Thác Iguazu nằm trên biên giới Argentina và Brazil, là một trong những thác nước lớn nhất thế giới với hơn 275 nhánh thác tạo thành. Thác được bao quanh bởi rừng mưa nhiệt đới, tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp và hùng vĩ. Ảnh: Pinterest. 2. Thác Victoria (Zambia & Zimbabwe). Thác Victoria là thác nước lớn nhất thế giới về diện tích. Với chiều rộng 1.708 mét và cao 108 mét. Thác này tạo ra những màn sương mù khổng lồ có thể nhìn thấy từ cách xa hàng chục cây số. Ảnh: Pinterest. 3. Thác Niagara (Hoa Kỳ & Canada). Nằm trên biên giới Hoa Kỳ và Canada, Niagara không phải thác nước cao nhất, nhưng lưu lượng nước cực lớn và cảnh quan xung quanh khiến thác trở thành điểm một trong những cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ nhất thế giới. Ảnh: Pinterest. 4. Thác Angel (Venezuela). Angel là thác nước cao nhất thế giới với chiều cao khoảng 979 mét. Nằm sâu trong khu rừng rậm nhiệt đới ở Venezuela, thác nước này tạo nên cảnh quan huyền bí và khó tiếp cận. Ảnh: Pinterest. 5. Thác Yosemite (Hoa Kỳ). Thác Yosemite nằm trong Công viên Quốc gia Yosemite ở California, Hoa Kỳ. Với tổng chiều cao 739 mét, đây là một trong những thác nước cao nhất Bắc Mỹ, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Ảnh: Pinterest. 6. Thác Plitvice (Croatia). Nằm trong Công viên Quốc gia Plitvice Lakes, thác Plitvice là một chuỗi các thác nước nối liền nhau, chảy qua những hồ nước màu ngọc lam. Cảnh quan thiên nhiên nơi đây giống như trong truyện cổ tích, với làn nước trong xanh và rừng cây bao quanh. Ảnh: Pinterest. 7. Thác Gullfoss (Iceland) . Gullfoss, nghĩa là "Thác vàng", là dòng thác hai tầng đổ vào một khe nứt sâu, tạo ra cảnh tượng ngoạn mục và đầy ấn tượng, đặc biệt vào mùa đông khi thác đóng băng. Ảnh: Pinterest. 8. Thác Kaieteur (Guyana). Kaieteur là một thác nước hùng vĩ nằm trong khu vực hoang sơ và ít người biết đến ở rừng mưa nhiệt đới Guyana. Với chiều cao 226 mét và khối lượng nước lớn, thác này là một trong những thác nước đơn lẻ mạnh mẽ nhất thế giới. Ảnh: Pinterest. 9. Thác Skógafoss (Iceland). Skógafoss là một thác nước cao 60 mét và rộng 25 mét ở Iceland. Nước chảy mạnh mẽ từ sông Skóga tạo ra cảnh quan tuyệt đẹp, đặc biệt là khi xuất hiện cầu vồng do ánh sáng mặt trời chiếu vào màn sương của thác. Ảnh: Pinterest. 10. Thác Sutherland (New Zealand). Thác Sutherland ở đảo Nam New Zealand cao 580 mét, chảy từ hồ nước qua vách đá dựng đứng xanh mướt và là một điểm đến không thể bỏ qua cho những người yêu thiên nhiên. Ảnh: Pinterest. 11. Thác Havasu (Hoa Kỳ). Thác Havasu nằm trong Hẻm núi Grand Canyon, thuộc khu vực hẻo lánh của bang Arizona. Dòng nước xanh ngọc của thác đổ xuống những hồ nước xanh biếc bao quanh bởi vách đá đỏ hùng vĩ, tạo nên một cảnh quan tuyệt mỹ và độc đáo. Ảnh: Pinterest. 12. Thác Tugela (Nam Phi). Thác Tugela là thác nước cao thứ hai thế giới, với tổng chiều cao lên đến 948 mét, nằm trong dãy núi Drakensberg của Nam Phi. Với các dòng nước mảnh mai nhưng cao vút, thác Tugela tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ và tuyệt đẹp. Ảnh: Pinterest. 13. Thác Rhine (Thụy Sĩ). Rhine là thác nước lớn nhất châu Âu về lưu lượng, nằm gần biên giới Đức và Thụy Sĩ. Dòng nước mạnh mẽ của thác chảy qua các vách đá, tạo ra những cảnh tượng vô cùng ấn tượng và thu hút hàng vạn du khách mỗi năm. Ảnh: Pinterest.

