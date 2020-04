Ngắm dàn gái xinh cosplay PUBG, ai cũng muốn chơi ngay game này

Không chỉ cần đến thần thái của các coser – cosplayer mà phụ thuộc rất nhiều vào bàn tay biến hoá của các chụp ảnh. Những tấm ảnh before – after trong bộ ảnh cô nàng xinh đẹp cosplay PUBG của nhiếp ảnh gia Dasher từ Thái Lan khiến các fan mãn nhãn. Nữ chính đầy thầy thái cùng background vô cùng bắt mắt, huyền ảo khiến bộ ảnh nhận được sự yêu thích của cộng đồng mê PUBG thế giới. Khi hotgirl xăm trổ nóng bỏng cosplay PUBG. Chỉ cần nhìn vào thần thái của cô nàng cũng đã khiến bao chàng trai tình nguyện xách súng lên chạy bo cùng. Một nữ game thủ khác cùng bộ ảnh cho thấy tính khắc nghiệt cùng tình đồng đội đáng quý trong những trận đấu. Phải chăng bạn nữ nào chơi PUBG cũng mạnh mẽ thế này? Bộ ảnh hóa thân trong game PUBG của cosplayer Claire Sea từng gay náo loạn cộng đồng game thủ vì quá chân thực. Sở hữu gương mặt hoàn hảo cùng thân hình đáng mơ ước, Claire càng trở nên nổi tiếng sau màn hóa thân này. Ngắm dàn gái xinh cosplay PUBG nóng bỏng thế này, ai cũng muốn chơi ngay tựa game bắn súng hot. Không chỉ có gái xinh, mà trai đẹp cũng không nằm ngoài "cuộc chơi" cosplay. Cosplay PUBG cũng trở thành chủ đề ảnh cưới của nhiều cặp đôi. Những chàng trai, cô gái nên duyên nhờ tựa game đã tạo ra những album ảnh cưới PUBG tuyệt đẹp. Cô Gái Bắn K98 Vô Cùng Ngầu Cực Kỳ Thần Thái Đang Hot Nhất Trên TikTok | Bảo Kin Official. Nguồn: Youtube

