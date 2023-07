Ngắm chè Shan tuyết cổ thụ được công nhận Cây di sản Việt Nam

Chè Shan tuyết là một loại cây chè đặc sản của Việt Nam, có búp to màu trắng xám và dưới lá chè có phủ một lớp lông tơ mịn trắng, do đó người dân gọi là chè Shan tuyết. Chè Shan tuyết có mùi thơm dịu và nước trà có màu vàng sánh giống mật ong. Mới đây, Hội đồng Cây di sản Việt Nam của Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa có quyết định công nhận quần thể 105 cây chè Shan tuyết cổ thụ trăm tuổi ở thôn Chồ Chải, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là Cây di sản Việt Nam. Quần thể cây chè tuyết Shan cổ thụ này có chu vi thân từ 80 đến 183 cm và đang được bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam). Chính quyền địa phương đã cho phép du khách đến tham quan và trải nghiệm thu hái, chế biến chè cổ thụ Shan tuyết tại thôn Chồ Chải. Điều kiện khí hậu và độ cao của khu vực (hơn 1200 mét) cùng với sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm và môi trường thổ nhưỡng tạo điều kiện cho chè Shan tuyết có chất lượng tốt. Cách canh tác chè Shan tuyết thông thường là hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng hóa chất hay phân bón, do đó được coi là chè sạch. Chè Shan tuyết cổ thụ đã được trồng qua nhiều thế hệ bởi người dân tộc Tày, Dao, Mông. Có những vườn chè Shan tuyết cổ thụ đã tồn tại và phát triển trong hàng trăm năm ở các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái. >>>Xem thêm video: Những lần cá heo nô đùa trên vùng biển Việt Nam gây chú ý.

