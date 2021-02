Chim ngũ sắc độc nhất Việt Nam: Tá hoả vì chăm sóc

Theo chia sẻ của chủ sở hữu chú chim ngũ sắc, chim ngũ sắc thuộc dòng chim sáo nên việc cho ăn cũng khá thuận tiện. (Ảnh: Dantri) Muốn chim có đủ chất dinh dưỡng, khỏe mạnh, phải đặt riêng thợ làm thức ăn theo chế độ đặc biệt. Châu chấu cũng phải là cốm nhỏ nhất, hoa quả thì luôn phải tươi, mới trong ngày. (Ảnh: Dantri) Thậm chí chú chim này còn có cả "bảo mẫu" để hàng ngày theo dõi, chăm sóc chim. Như mùa đông, sáng chú chim sẽ được cho ăn, 2 ngày tắm 1 lần. (Ảnh: Dantri) Nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, phòng chim ở sẽ được bật điều hòa để sưởi ấm. Còn thời tiết nóng, máy lạnh sẽ được chạy thường xuyên để chú chim không bị ốm.(Ảnh: Dantri) Giới chơi chim đánh giá con chim ngũ sắc đột biến này là con chim "độc nhất vô nhị" tại Việt Nam.(Ảnh: Dantri) Chim ngũ sắc được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau đó là Chim Tương Tư Mỏ Đỏ hay còn gọi là Tương Tư Ngũ Sắc Chim ngũ sắc kích cỡ nhỏ, chỉ khoảng lớn hơn chim sẻ một chút. Chim ngũ sắc theo từng tên gọi chúng có nhiều màu và màu sắc lại rất đẹp như màu đen, trắng, vàng, xanh, đỏ… mỗi con thường có một màu riêng và phân bố trên thân cũng khác nhau. Mỏ đỏ hoặc vàng. Việc cho ăn khá đơn giản nên đa dạng thức ăn thêm cho chúng, mỗi ngày cho ăn thức ăn hỗn hợp gồm chất bột, chất đạm béo và một số loại hoa quả. Ví dụ như hoa quả mềm như đu đủ, táo, chuối… có thể bổ sung thêm thức ăn tươi như sâu qui, nhộng nhặng, cào cào non… Khi nuôi nên chuẩn bị lồng thật rộng để chúng tự do bay nhảy, thêm một số phụ kiện như cây cối để môi trường sống giống hệt như tự nhiên. Đây là loài chim dễ thuần và màu sắc đẹp, giọng hót hay. Nếu được sống trong điều kiện môi trường lý tưởng, nguồn thức ăn dồi nào, nước uống sạch. Không phải đối mặt với áp lực từ các loài chim ăn thịt khác thì chim ngũ sắc có thể sống tới 20 năm tuổi. Chim ngũ sắc rất thích tắm vào mùa hè nên tắm cho chim 1 lần/ngày vào mùa đông thời tiết giá lạnh nên tắm cho chim 1 tuần/lần lựa chọn những hôm có thời tiết ấm áp, có ánh nắng. Chim có thể tự làm khô lông nên người nuôi không cần can thiệp quá nhiều chỉ cần để chim nơi có ánh nắng, tránh nơi có gió lùa.



