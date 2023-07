Ngắm cá cóc sần vừa đẹp vừa hiếm mới phát hiện ở Ngọc Linh

Một loài cá cóc sần mới, có tên khoa học là Tylototriton ngoclinhensis hoặc cá cóc sần Ngọc Linh, vừa được phát hiện ở cao nguyên miền Trung Việt Nam. Điều đặc biệt là loài cá cóc này sống ở độ cao 1.800m, cao hơn so với các loài cá cóc trước đây chỉ được tìm thấy ở độ cao từ 250m đến 1.740m. Phát hiện này đã lập kỷ lục về độ cao đối với loài cá cóc được phát hiện ở Việt Nam. Các nhà nghiên cứu đã công bố phát hiện này trên tạp chí ZooKeys, dựa trên những bằng chứng về khác biệt về hình thái và sinh học phân tử. Loài cá cóc sần Ngọc Linh có màu sắc sặc sỡ và là loài cá cóc đầu tiên được ghi nhận ở Tây Nguyên. Trước đây, đã có 6 loài cá cóc được phát hiện tại Việt Nam và chúng chỉ tồn tại ở miền Bắc đến Nghệ An. Phát hiện mới này mở ra cơ hội cho các nhà nghiên cứu bò sát và lưỡng cư để khám phá thêm các loài cá cóc mới ở miền Trung từ Quảng Bình đến Kon Tum. Việc phát hiện cá cóc sần Ngọc Linh là một khám phá quan trọng về mặt tiến hóa và địa lý động vật học. Loài này có sự khác biệt về địa điểm sinh sống so với quần thể gần nhất trong chi Tylototriton, cách khoảng 370km. Nhà nghiên cứu Phùng Mỹ Trung, người phát hiện ra loài cá cóc này, đã dành hơn 4 năm để thu thập đủ mẫu vật và chuẩn bị cho việc công bố. Cá cóc sần Ngọc Linh được coi là một loài lưỡng cư quý hiếm và đẹp đến mức khiêm tốn. Ông Phùng Mỹ Trung đã mô tả sự mê hoặc khi nhìn thấy con trưởng thành và nhận xét rằng đây là một công bố thú vị nhất đối với bộ lưỡng cư có đuôi Caudata ở Việt Nam. Ông chia sẻ rằng việc tìm kiếm loài cá cóc này đã đòi hỏi nỗ lực, thời gian và tiền bạc, nhưng ông muốn gửi tặng phát hiện này đến những người đã đồng hành với mình trong suốt hành trình khó khăn đó. Các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng cá cóc sần thuộc bộ lưỡng cư có đuôi Caudata, là một loài sinh vật cổ đại tồn tại trên Trái Đất. Bộ gene của cá cóc sần chứa nhiều gấp 8 lần gene của con người và để nghiên cứu gene này, cần sử dụng hệ thống máy tính mạnh mẽ và mất thời gian để phân tích và hiểu biết về chúng. >>>Mời độc giả xem thêm video: Ngắm những bộ ria độc dị và hài hước nhất vương quốc động vật.

