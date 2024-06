Ngạc nhiên cách trị bệnh nhuốm màu tâm linh thời Trung Cổ

Thời Trung Cổ, cách chữa trị bệnh cả thể xác và tinh thần thường nhuốm màu tâm linh mang lại kết quả đáng ngạc nhiên. Để chữa bệnh, người ta sử dụng những phương pháp kỳ lạ như cần một con kền kền chết, giết bằng cây sậy và đọc lời cầu nguyện. Các biện pháp chữa bệnh thời đó không giống với cách các bác sĩ làm ngày nay mà được coi là một nghệ thuật thiêng liêng. Leja, tác giả cuốn "Embodying the Soul: Medicine and Religion in Carolingian Europe", cho biết y học thời kỳ này tràn ngập tôn giáo và được công nhận là hợp lý. Các phương pháp trị liệu thường giải quyết bệnh nhỏ như đau đầu, khô mắt, dựa trên lý thuyết Hy Lạp - La Mã về dịch thể. Dù hệ thống kiến thức y học bị rời rạc, những biện pháp như trích máu, thảo dược, nhịn ăn, thay đổi chế độ ăn uống vẫn phổ biến. Lịch sử ghi nhận ít bác sĩ, nhiều tu sĩ và linh mục hành nghề y, có cơ sở khám chữa bệnh trong tu viện, họ được coi là "Medicus" - nhân vật có thể dự đoán tương lai và chữa lành tâm hồn, thể xác. Nghiên cứu hiện đại cho thấy một số công thức chữa bệnh cổ đại thực sự hiệu quả. Leja nhấn mạnh rằng không nên coi thường y học thời Trung Cổ, vì một số phương pháp có thể chứa đựng kiến thức quan trọng. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn vũ khí hủy diệt đáng sợ của người Hy Lạp cổ đại.

