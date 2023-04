Nếu phi hành gia mang thai ngoài vũ trụ, chuyện gì sẽ xảy ra?

Hai vấn đề quan trọng liên quan đến sức khỏe sinh sản của con người trong môi trường không gian chính là trọng lực và bức xạ. Vô sinh tạm thời được xem là rủi ro lớn nhất khi tiếp xúc với bức xạ ion hóa cấp tính. Trong khi đó, phụ nữ rất dễ bị ảnh hưởng bởi bức xạ. Theo nghiên cứu, 13 nữ phi hành gia đã mang thai và sinh 18 trẻ em sau những chuyến bay vào vũ trụ mà không có bất kỳ biến chứng nào hay phải cần đến sự hỗ trợ sinh sản. Trong không gian nếu dùng thuốc tránh thai dạng uống có thể giúp cơ thể bài tiết oxytocin lẫn cortisol - hormone được tiết ra trong quá trình "yêu", còn được gọi là hormone tình yêu và hạn chế stress. Qua nghiên cứu ở động vật, các nhà khoa học còn phát hiện thấy trứng của loài bò sát đã được thụ tinh thành công trên các chuyến bay vũ trụ, chuột có thể giao phối nhưng không thể sinh đẻ được. Trong môi trường không gian, do phụ nữ dễ bị stress hơn so với đàn ông nên nguy cơ mắc bệnh tim lớn hơn. Do phụ nữ quá mẫn cảm nên dễ mắc các loại u ác tính, đặc biệt là bức xạ phát ra từ các chuyến bay, trong đó có bức xạ ion hóa rất nguy hiểm cho các tế bào máu và các tế bào hệ thống miễn dịch cơ thể. Vì vậy, các nhà du hành nữ dễ mắc bệnh ung thư, kể cả ung thư phổi. Ngoài ra, nữ phi hành gia còn dễ mắc rối loạn tiền đình. Tất cả điều này giúp giải thích lý do tại sao chính sách chính thức của NASA cấm phi hành gia mang thai trong không gian. Các phi hành gia nữ cũng được kiểm tra thường xuyên trong 10 ngày trước khi phóng vào vũ trụ. Nhưng điều này cũng dần thay đổi theo xu thế chung. Trên thực tế, SpaceLife Origin, có trụ sở tại Hà Lan, muốn đưa một phụ nữ mang thai cùng với "đội ngũ y tế đẳng cấp thế giới được đào tạo" lên vũ trụ trong một sứ mệnh kéo dài từ 24 đến 36 giờ. Theo kế hoạch, tàu vũ trụ sẽ quay trở lại Trái đất sau khi người phụ nữ sinh con trong "một quy trình được chuẩn bị và giám sát cẩn thận để giảm thiểu mọi rủi ro có thể xảy ra", trang web của SpaceLife Origin báo cáo. Theo Egbert Edelbroek, một trong những giám đốc điều hành của SpaceLife Origin, công ty ước tính sẽ thực hiện dự án vào năm 2024 để chuẩn bị cho khả năng con người có thể hình thành một nền văn minh ngoài hành tinh. >>>Xem thêm video: “Sốc” với nhận định của các phi hành gia về người ngoài hành tinh.

Hai vấn đề quan trọng liên quan đến sức khỏe sinh sản của con người trong môi trường không gian chính là trọng lực và bức xạ. Vô sinh tạm thời được xem là rủi ro lớn nhất khi tiếp xúc với bức xạ ion hóa cấp tính. Trong khi đó, phụ nữ rất dễ bị ảnh hưởng bởi bức xạ. Theo nghiên cứu, 13 nữ phi hành gia đã mang thai và sinh 18 trẻ em sau những chuyến bay vào vũ trụ mà không có bất kỳ biến chứng nào hay phải cần đến sự hỗ trợ sinh sản. Trong không gian nếu dùng thuốc tránh thai dạng uống có thể giúp cơ thể bài tiết oxytocin lẫn cortisol - hormone được tiết ra trong quá trình "yêu", còn được gọi là hormone tình yêu và hạn chế stress. Qua nghiên cứu ở động vật, các nhà khoa học còn phát hiện thấy trứng của loài bò sát đã được thụ tinh thành công trên các chuyến bay vũ trụ, chuột có thể giao phối nhưng không thể sinh đẻ được. Trong môi trường không gian, do phụ nữ dễ bị stress hơn so với đàn ông nên nguy cơ mắc bệnh tim lớn hơn. Do phụ nữ quá mẫn cảm nên dễ mắc các loại u ác tính, đặc biệt là bức xạ phát ra từ các chuyến bay, trong đó có bức xạ ion hóa rất nguy hiểm cho các tế bào máu và các tế bào hệ thống miễn dịch cơ thể. Vì vậy, các nhà du hành nữ dễ mắc bệnh ung thư, kể cả ung thư phổi. Ngoài ra, nữ phi hành gia còn dễ mắc rối loạn tiền đình. Tất cả điều này giúp giải thích lý do tại sao chính sách chính thức của NASA cấm phi hành gia mang thai trong không gian. Các phi hành gia nữ cũng được kiểm tra thường xuyên trong 10 ngày trước khi phóng vào vũ trụ. Nhưng điều này cũng dần thay đổi theo xu thế chung. Trên thực tế, SpaceLife Origin, có trụ sở tại Hà Lan, muốn đưa một phụ nữ mang thai cùng với "đội ngũ y tế đẳng cấp thế giới được đào tạo" lên vũ trụ trong một sứ mệnh kéo dài từ 24 đến 36 giờ. Theo kế hoạch, tàu vũ trụ sẽ quay trở lại Trái đất sau khi người phụ nữ sinh con trong "một quy trình được chuẩn bị và giám sát cẩn thận để giảm thiểu mọi rủi ro có thể xảy ra", trang web của SpaceLife Origin báo cáo. Theo Egbert Edelbroek, một trong những giám đốc điều hành của SpaceLife Origin, công ty ước tính sẽ thực hiện dự án vào năm 2024 để chuẩn bị cho khả năng con người có thể hình thành một nền văn minh ngoài hành tinh. >>>Xem thêm video: “Sốc” với nhận định của các phi hành gia về người ngoài hành tinh.