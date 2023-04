Nếu bị trôi ngoài vũ trụ, phi hành gia trở về cabin bằng cách nào?

Với sự phát triển của công nghệ, việc đi vào không gian trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, khả năng xảy ra những tai nạn khi phi hành gia đang thực hiện nhiệm vụ là không thể tránh khỏi. Và một trong những tai nạn nguy hiểm nhất đó là bị trôi dạt ra ngoài vũ trụ. Nếu một phi hành gia bị trôi dạt ra ngoài vũ trụ, thì phải làm gì để an toàn trở về cabin? Đây là một thách thức lớn đối với cả những phi hành gia giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, có một vài bước cơ bản mà phi hành gia có thể thực hiện để đảm bảo sự sống còn của mình. Đầu tiên, họ sẽ cố gắng giữ vững và cố định trên bất kỳ vật thể nào trong phạm vi tầm với của mình, bất kể đó là tàu vũ trụ hoặc các thiết bị công nghệ khác. Nếu không cầm được bất kỳ vật thể nào, họ có thể buộc phải đối mặt với nguy cơ bị trôi dạt vào không gian vô hạn. Tuy nhiên, phi hành gia được đào tạo để đối phó với những tình huống như thế này. Họ được trang bị với những thiết bị như dụng cụ hút chân không, giúp họ cố định mình vào bất kỳ bề mặt nào, như tàu vũ trụ hoặc các thiết bị công nghệ khác. Nếu không có bất kỳ thiết bị nào, phi hành gia cũng có thể tận dụng lực hấp dẫn hoặc tính đàn hồi của các tay để khắc phục tình huống này. Trong những tình huống khẩn cấp và đặc biệt, các phi hành gia có thể được hỗ trợ bởi các thiết bị cứu hộ hàng đầu, được thiết kế để giải quyết các tình huống khẩn cấp nhất. Trong trường hợp này, các thiết bị như đường dây du lịch, cần cẩu hoặc bộ phận cứu hộ tự động có thể được sử dụng để tìm cách giúp phi hành gia cố định mình trở lại tàu vũ trụ. Nếu xảy ra một tình huống khẩn cấp, phi hành gia có thể được từng đội trực tiếp hướng dẫn ngay lập tức để giúp đỡ tìm cách trở lại tàu vũ trụ. Trong trường hợp này, các phi hành gia sẽ nhận được hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng các thiết bị cứu hộ, và các chỉ dẫn khác để đảm bảo an toàn tối đa. Như vậy, dù phi hành gia bị trôi dạt ra khỏi tàu vũ trụ sau khi rời cabin ngoài không gian thì họ vẫn có nhiều phương án để quay trở lại tàu vũ trụ của mình. Chúng ta có thể an tâm về kỹ năng và đào tạo của những người được gửi để khám phá vũ trụ mà không lo lắng về sự an toàn của họ. >>>Xem thêm video: “Sốc” với nhận định của các phi hành gia về người ngoài hành tinh. Nguồn: Kienthucnet.

