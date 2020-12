NASA trồng thành công củ cải ngoài không gian hương vị cực ngon

Vào ngày 30/11 vừa qua, phi hành gia Kate Rubins của NASA đã thu hoạch 20 cây củ cải mọc trong Môi trường Thực vật Tiên tiến (APH) trên ISS. Cô cẩn thận gói từng cây trong giấy bạc và đặt vào trong kho lạnh để bảo quản cho đến khi chúng được đưa trở về Trái đất trong sứ mệnh Dịch vụ Tiếp tế Thương mại lần thứ 22 của SpaceX vào năm 2021. Củ cải là thực vật mới nhất được trồng và thu hoạch thành công trong điều kiện không trọng lực của NASA, cùng với rau diếp đỏ, rau diếp xanh, cải thảo, đậu lăng và mù tạt. Thí nghiệm mang tên Plant Habitat-02 (PH-02) là thí nghiệm đầu tiên của NASA trồng củ cải ngoài không gian. Loài thực vật này được lựa chọn vì chúng cần ít sự chăm sóc nhưng phát triển nhanh (có thể thu hoạch chỉ sau 27 ngày) và rất giàu dinh dưỡng. "Cải củ khác với các loại rau xanh mà NASA đã trồng trên ISS trước đây. Việc thử nghiệm nhiều giống cây giúp chúng tôi xác định loại thực vật nào phát triển mạnh trong môi trường phi trọng lực, đồng thời cung cấp sự đa dạng trong thực đơn và cân bằng dinh dưỡng tốt nhất cho các phi hành gia trong những sứ mệnh dài hạn trên ISS", Nicole Dufour, người quản lý chương trình APH của NASA tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, cho biết. Không giống như các thí nghiệm trước đây trong Hệ thống sản xuất rau (Veggie) và APH của NASA khi sử dụng vật liệu đất sét xốp được trộn sẵn với một loại phân giải phóng chậm, thử nghiệm này dựa trên lượng khoáng chất được cung cấp nhất định, cho phép so sánh chính xác các chất dinh dưỡng được cung cấp với chất dinh dưỡng do cây hấp thụ. Buồng trồng cây còn sử dụng đèn LED màu đỏ, xanh dương, xanh lá cây và đèn LED trắng phổ rộng để cung cấp nhiều loại ánh sáng kích thích cây phát triển. Hệ thống điều khiển tinh vi cung cấp nước, trong khi các camera và hơn 180 cảm biến cho phép các nhà nghiên cứu theo dõi sự phát triển của cây cũng như điều chỉnh độ ẩm, nhiệt độ và nồng độ carbon dioxide. Các phi hành gia sẽ tiếp tục triển khai thí nghiệm trồng củ cải trên không gian, trồng và thu hoạch một đợt củ cải khác để các nhà khoa học có thể thu thập thêm dữ liệu. "Việc trồng thành công thêm một loại cây lương thực mới ngoài không gian mang đến niềm vui lớn vì những gì chúng tôi học được có thể hỗ trợ NASA trong những sứ mệnh xa nhà dài hạn như đưa con người chinh phục sao Hỏa và quay trở lại trái đất", Dufour nhấn mạnh về tầm quan trọng của thí nghiệm. Hiện các phi hành gia đã trồng 15 loại cây khác nhau trên trạm ISS, trong đó có 8 loại cây lá xanh. Trong khi đó, NASA đã thử nghiệm hơn 100 loại cây trồng trên Trái đất, xác định loại cây nào sẽ được trồng thử nghiệm tiếp theo ngoài không gian. Nghiên cứu cho thấy, rau diếp trồng ngoài không gian là an toàn để ăn và có hương vị ngon. Với thời gian canh tác ngắn, củ cải có lợi thế tiềm năng như một nguồn thực phẩm cho các phi hành gia thực hiện những sứ mệnh không gian dài hạn trong những năm tới.

