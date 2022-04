NASA “thống trị” bầu trời, bao quát Trái đất nhờ ánh sáng Mặt trăng

Thiết bị Quang phổ Mặt trăng trong không trung của NASA - air-LUSI, đã thực hiện chuyến bay trên máy bay ER-2 từ ngày 12-16/3 để đo chính xác lượng ánh sáng phản xạ từ Mặt trăng. Mới đây, NASA đã công bố những thành quả đầu tiên từ thiết bị Quang phổ Mặt Trăng trong không trung - air-LUSI. “Mặt trăng cực kỳ ổn định và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố trên Trái đất như khí hậu ở bất kỳ mức độ nào”, Kevin Turpie, giáo sư tại Đại học Maryland, nhà nghiên cứu chính của air-LUSI, cho biết. Theo các nhà khoa học ánh sáng Mặt trăng phản chiếu là nguồn ánh sáng ổn định mà các nhà nghiên cứu đang tận dụng để cải thiện độ chính xác và tính nhất quán của các phép đo giữa các vệ tinh quan sát Trái Đất. Các chuyến bay air-LUSI là một phần trong nỗ lực xác nhận vệ tinh toàn diện của NASA. Cơ quan này có hơn 20 vệ tinh quan sát Trái đất cung cấp cho các nhà nghiên cứu cái nhìn toàn cầu về hệ thống trên Trái đất và mối liên kết của chúng. Nhiều thiết bị trong số đó đo các bước sóng ánh sáng do bề mặt, nước và khí quyển của Trái đất phản xạ, tán xạ, hấp thụ hoặc phát ra. Ánh sáng này bao gồm ánh sáng nhìn thấy được cũng như các bước sóng tia cực tím và tia hồng ngoại. Giống như các nhạc cụ trong dàn nhạc, các vệ tinh này cần sự đồng điệu để đưa ra các phép đo chuẩn xác nhất. Ánh trăng sẽ đóng vai trò chiếc âm thoa để căn chỉnh, giúp hệ thống vệ tinh hoạt động hoàn hảo. Được phát triển với sự hợp tác của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST), Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ và Đại học McMaster, air-LUSI là một kính thiên văn đo lượng ánh sáng phản xạ khỏi bề mặt Mặt trăng để đánh giá lượng năng lượng vệ tinh quan sát Trái đất nhận được từ ánh trăng. Thiết bị được gắn trên máy bay ER-2 do Trung tâm Nghiên cứu Chuyến bay Armstrong của NASA quản lý. Air-LUSI bản chất là một kính viễn vọng đo quang phổ tối tân, được NASA thử nghiệm lần đầu vào tháng 11-2019. Tuy nhiên do đại dịch COVID-19, những bước thử nghiệm tiếp theo liên tục bị gián đoạn. Air-LUSI sẽ tiếp tục bay nhiều lần trong thời gian tới. Nhiệm vụ mới NASA hướng đến là các vệ tinh nghiên cứu sinh vật phù du, aerosol, các đám mây, hệ sinh thái đại dương..., những nhiệm vụ sẽ rất cần ánh trăng dẫn lối. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT.

