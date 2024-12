NASA sắp tiếp cận nơi có thể tồn tại sự sống ngoài hành tinh

NASA đang nhắm đến 3 mặt trăng băng giá của Sao Thiên Vương: Miranda, Ariel và Umbriel, với tiềm năng chứa đại dương ngầm ấm áp và sự sống ngoài hành tinh. (Ảnh: BBC SKY AND NIGHT MAGAZINE) Nghiên cứu từ Viện Địa vật lý thuộc Đại học Texas và Đại học California Santa Cruz cho thấy bề mặt băng lạnh của những mặt trăng này có thể che giấu một đại dương nước lỏng bên dưới. (Ảnh:Science Photo Gallery) Khi tàu Voyager 2 bay qua Sao Thiên Vương vào năm 1986, nó đã chụp được những bức ảnh về các mặt trăng lớn phủ đầy băng này. (Ảnh: University of North Dakota Blogs) NASA đang lên kế hoạch gửi một tàu vũ trụ khác, được trang bị đặc biệt để xem xét liệu các mặt trăng có ẩn chứa đại dương ngầm hay không. (Ảnh: University of North Dakota Blogs) Các nhà khoa học đã phát triển một mô hình máy tính phân tích những dao động nhỏ trong các mặt trăng để tính toán lượng nước, băng và đá bên trong. (Ảnh:The Planetary Society) Độ lắc lư lớn cho thấy bề mặt băng giá đang trôi nổi trên đại dương nước lỏng. Mô hình này khi kết hợp với dữ liệu trọng lực, sẽ tính toán độ sâu của đại dương cũng như độ dày của lớp băng bên trên. (Ảnh:NASA) Nhiệm vụ của NASA vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch, và các nghiên cứu cung cấp dữ liệu để xây dựng kế hoạch là vô cùng quan trọng. (Ảnh:The Planetary Society) Nếu đại dương nước lỏng tồn tại, nó sẽ thay đổi cách chúng ta nghĩ về khả năng tồn tại của sự sống, không chỉ trên Sao Thiên Vương mà còn trên các hành tinh tương tự trong các hệ sao khác. (Ảnh: Securities.io) Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ mẫu vật tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi NASA vừa công bố.

