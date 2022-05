Nam Cực bất ngờ xuất hiện "tuyết máu", chuyên gia lo ngay ngáy

Năm ngoái, các nhà khoa học đã chụp được cảnh một màu đỏ rực giữa nền tuyết trắng ở Nam Cực, trông giống như mặt đất đang chảy máu. Và mới đây, lại xuất hiện thông tin về máu và tuyết ở Nam Cực. Trên thực tế, hiện tượng này xảy ra do loại tảo biển tí hon sở hữu lớp carotene màu đỏ, có tên gọi Chlamydomonas Nivalis. Đây là một loại tảo màu xanh phát triển mạnh ở vùng nước lạnh và đóng băng, có chứa sắc tố đỏ giúp bảo vệ loài tảo này khỏi bức xạ tia cực tím của Mặt trời. Thông thường, loại tảo này nằm sâu dưới tuyết vào mùa đông nhưng trồi lên bề mặt để sinh sản khi thời tiết trở nên ấm hơn. Chính sắc tỏ đỏ khi kết hợp với sắc tố xanh của tảo đã khiến bề mặt tuyết chuyển sang màu hồng / đỏ. Hiện tượng tuyết chuyển sang màu đỏ do tảo Chlamydomonas nivalis gây ra được gọi là "tuyết dưa hấu" do có mùi giống quả dưa hấu hoặc "tuyết máu" do có màu đỏ như máu. Do biến đổi khí hậu, thời tiết tại Nam Cực đang ấm áp bất thường dẫn đến hiện tượng trên xuất hiện sớm, theo các nhà khoa học. Mặc dù nhiều chuyên gia cho rằng hiện tượng này hoàn toàn bình thường và không có gì đáng lo lắng. Nhưng trên thực tế, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Các sông băng trắng như tuyết có thể phản chiếu nhiều ánh sáng mặt trời, trong khi tảo đỏ không thể phản chiếu ánh sáng mặt trời. Hiện tượng này chắc chắn làm tăng tốc độ xấu đi của môi trường Nam Cực. Đây không phải là tình huống tồi tệ nhất ở Nam Cực, các nhà khoa học còn phát hiện ra rằng vào ngày 26 tháng 2, một vết nứt tiếp tục mở rộng, mở rộng vài trăm mét chỉ trong vài giờ, và một tảng băng đã bị tách ra. Đây không phải là tình huống tồi tệ nhất ở Nam Cực, các nhà khoa học còn phát hiện ra rằng vào ngày 26 tháng 2, một vết nứt tiếp tục mở rộng, mở rộng vài trăm mét chỉ trong vài giờ, và một tảng băng đã bị tách ra như thế này. Môi trường của trái đất ngày nay không còn tốt như trước nữa, nhưng các nhà khoa học tin rằng mặc dù nhiệt độ thực sự đang tăng lên ngày nay, nó cũng có thể xuất hiện trong Kỷ Băng hà nhỏ trong tương lai. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc, Bán đảo Nam Cực đang là một trong những vùng "nóng lên nhanh nhất" của Trái Đất. Nhiệt độ ở đây trung bình tăng 3 độ C trong 50 năm qua. Theo các nhà khoa học, môi trường trái đất đã đến mức không thể đảo ngược, mặc dù vẫn là tình trạng chính của sự nóng lên toàn cầu nhưng nhiệt độ cũng đang bắt đầu chuyển lạnh. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

Năm ngoái, các nhà khoa học đã chụp được cảnh một màu đỏ rực giữa nền tuyết trắng ở Nam Cực, trông giống như mặt đất đang chảy máu. Và mới đây, lại xuất hiện thông tin về máu và tuyết ở Nam Cực. Trên thực tế, hiện tượng này xảy ra do loại tảo biển tí hon sở hữu lớp carotene màu đỏ, có tên gọi Chlamydomonas Nivalis. Đây là một loại tảo màu xanh phát triển mạnh ở vùng nước lạnh và đóng băng, có chứa sắc tố đỏ giúp bảo vệ loài tảo này khỏi bức xạ tia cực tím của Mặt trời. Thông thường, loại tảo này nằm sâu dưới tuyết vào mùa đông nhưng trồi lên bề mặt để sinh sản khi thời tiết trở nên ấm hơn. Chính sắc tỏ đỏ khi kết hợp với sắc tố xanh của tảo đã khiến bề mặt tuyết chuyển sang màu hồng / đỏ. Hiện tượng tuyết chuyển sang màu đỏ do tảo Chlamydomonas nivalis gây ra được gọi là "tuyết dưa hấu" do có mùi giống quả dưa hấu hoặc " tuyết máu " do có màu đỏ như máu. Do biến đổi khí hậu, thời tiết tại Nam Cực đang ấm áp bất thường dẫn đến hiện tượng trên xuất hiện sớm, theo các nhà khoa học. Mặc dù nhiều chuyên gia cho rằng hiện tượng này hoàn toàn bình thường và không có gì đáng lo lắng. Nhưng trên thực tế, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Các sông băng trắng như tuyết có thể phản chiếu nhiều ánh sáng mặt trời, trong khi tảo đỏ không thể phản chiếu ánh sáng mặt trời. Hiện tượng này chắc chắn làm tăng tốc độ xấu đi của môi trường Nam Cực. Đây không phải là tình huống tồi tệ nhất ở Nam Cực, các nhà khoa học còn phát hiện ra rằng vào ngày 26 tháng 2, một vết nứt tiếp tục mở rộng, mở rộng vài trăm mét chỉ trong vài giờ, và một tảng băng đã bị tách ra. Đây không phải là tình huống tồi tệ nhất ở Nam Cực, các nhà khoa học còn phát hiện ra rằng vào ngày 26 tháng 2, một vết nứt tiếp tục mở rộng, mở rộng vài trăm mét chỉ trong vài giờ, và một tảng băng đã bị tách ra như thế này. Môi trường của trái đất ngày nay không còn tốt như trước nữa, nhưng các nhà khoa học tin rằng mặc dù nhiệt độ thực sự đang tăng lên ngày nay, nó cũng có thể xuất hiện trong Kỷ Băng hà nhỏ trong tương lai. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc, Bán đảo Nam Cực đang là một trong những vùng "nóng lên nhanh nhất" của Trái Đất. Nhiệt độ ở đây trung bình tăng 3 độ C trong 50 năm qua. Theo các nhà khoa học, môi trường trái đất đã đến mức không thể đảo ngược, mặc dù vẫn là tình trạng chính của sự nóng lên toàn cầu nhưng nhiệt độ cũng đang bắt đầu chuyển lạnh. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT