Mỹ từng thử nghiệm “vật thể bay không xác định” tốc độ siêu thanh

Trong các tài liệu trên, dự án thiết kế đĩa bay của Mỹ mang mã hiệu bí mật là “Project 1794”. Theo tài liệu, dự kiến đĩa bay này có tốc độ siêu thanh và có tầm bay vào gần 2.000 km. Điều gây ngạc nhiên là Project 1794 lại được Mỹ giao cho người nước ngoài thực hiện. Đó là hãng đóng máy bay Avro Aircraft của Canada do kỹ sư người Anh John “Jack” Frost lãnh đạo. Để có được nguyên mẫu, chính phủ quy định với đối tác phải hoàn thành trong 2 năm. Kinh phí cấp cho dự án là 3,16 triệu đôla. Tạp chí Wired cho biết tính theo thời giá hiện nay, số tiền này vào khoảng 26,6 triệu USD. Nguyên mẫu của những chiếc đĩa bay, kể cả chiếc mang tên Project 1794, Không lực Hoa Kỳ đã ký hợp đồng nghiên cứu thiết kế với công ty Canada là Avro Aircraft. Hợp đồng cho biết nhận lời với Lầu năm góc, công ty sẽ chế tạo hai chiếc đĩa bay thử nghiệm. Theo sự sắp xếp của mạng lưới tư liệu ghi ngày 1/6/1956, chiếc đĩa bay được coi là thiết bị bay, cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng và bay với tốc độ từ 3 đến 4 Mach (đơn vị tốc độ của ngành hàng không, tương đương 3.200 - 4.300 km/giờ) trần bay (giới hạn độ cao) của đĩa bay là trên 30.000 km và khoảng cách bay tối đa là 1.800 km. Mô hình đĩa bay đầu tiên do John Frost thiết kế được gọi là Project Y. Hình dáng của nó giống như một cái lưỡi mai. Kế hoạch này được Bộ Quốc phòng Canada tài trợ với số tiền là 400.000 đô la Canada. Đến năm 1953, Avro Aircraft giới thiệu mô hình đĩa bay bằng gỗ và thông tin này nhanh chóng được các phương tiện truyền thông đưa tin. Khi đó báo giới còn đồn đoán, Canada sắp sửa có đĩa bay. Tuy thế, Project Y sau đó không được hỗ trợ thêm tài chính nên đành phải hủy bỏ. Theo tài liệu lưu trữ, hợp đồng đầu tiên của John Frost với không lực Mỹ ký vào năm 1955 và Avro Aircraft nhận được 750.000 USD tài trợ. Bước sang năm 1956, Avro Aircraft được đầu tư vào đĩa bay số tiền khá lớn: 2,6 triệu USD. Các kỹ sư của Avro Aircraft dưới sự lãnh đạo của John Frost đã thiết kế vài kiểu mẫu đĩa bay. Một vài cuộc thử nghiệm thuộc Project 1794 được tiến hành với hai kiểu đĩa bay Avrocar và VZ-9-AV. Các cuộc thử nghiệm này được Mỹ quay video và mới đây đã công bố cho công chúng xem. Qua đoạn băng video, có thể thấy rõ đĩa bay cất cánh theo phương thẳng đứng ở độ cao vừa phải. Tuy thế, khi bắt đầu chuyển qua chế độ bay thì nó tròng trành, không chắc chắn. Sau vài cuộc thử nghiệm Project 1794, phía Avro Aircraft bổ sung thêm một số cải tiến, nhưng lại không thuyết phục được phía Mỹ chi thêm tiền. Mỹ chính thức ngừng Project 1794 vào năm 1961. Tài liệu lưu trữ không cho biết vì sao Mỹ lại dừng chương trình này chỉ sau một vài năm thử nghiệm. Thực tế cho thấy, cỗ máy mà John Frost được giao nhiệm vụ chế tạo không chỉ là chiếc máy bay thông thường, mà nó là “vật bay” hoàn toàn mới, mà thời hạn từ một năm rưỡi đến hai năm để hoàn thành nó là điều không tưởng. Ý tưởng chế tạo đĩa bay vào thập niên 1950 không có gì mới lạ. Trước đó, các kỹ sư của Đức Quốc Xã từng thực hiện điều này. Vào năm 1939, dự án cỗ máy mang hình chiếc đĩa, có thể cất cánh thẳng đứng được nhà thiết kế hàng không Heinrich Focke của hãng Focke-Wulf đăng ký phát minh. Còn có một “chiếc đĩa bay” khác có tên gọi AS-6 do Arthur Sack thiết kế, nhưng khi thử nghiệm lại thất bại. Những thử nghiệm của John Frost sau này được áp dụng thành công cho loại máy bay trực thăng đa năng hạng nhẹ MD-520 NOTAR của Mỹ và các loại máy bay QSRA, Boeing YC-14, cũng như máy bay vận tải An-72 và An-74 của Liên Xô. Các loại máy bay này đều có thể cất cánh và hạ cánh trên một đường băng cực kỳ ngắn. Nguyên mẫu đĩa bay Avro Aircraft VZ-9 có trọng lượng 1,36 tấn, trọng tải 2,52 tấn. Nó có đường kính 5,5 mét, cao gần 1 mét, với 3 động cơ tuốc-bin Continental J69-T-9 và phi hành đoàn gồm 2 người. Theo lý thuyết, VZ-9 có thể đạt tốc độ 480 km/giờ, nhưng trên thực tế khi thử nghiệm nó chỉ bay được với vận tốc 56 km/giờ. Theo thiết kế, tầm bay của VZ-9 là 1.600 km, nhưng trên thực tế chỉ đạt 127 km.

