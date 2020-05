Muốn thành Người Nhện, cậu bé nguy kịch vì cho nhện cực độc cắn

Tại thị trấn Chayanta, Tây Nam Bolivia vừa xảy ra một trường hợp hi hữu khiến ba cậu bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đang chăn cừu giúp gia đình, ba anh em 8, 10 và 12 tuổi đã tìm thấy một con nhện góa phụ đen và cùng nhau nảy ra ý tưởng cho con nhện cắn vào người để thành siêu nhân. Những cậu bé này rất hâm mộ Người Nhện và nghĩ rằng cả 3 sẽ có được siêu năng lực, có thể bay nhảy và đánh bại người xấu nếu để nhện cắn như nhân vật trong phim. Ba anh em liền lấy que củi và tìm cách bắt loài nhện kia, sau đó để con nhện cắn trực tiếp vào da. Tuy nhiên thay vì có được siêu năng lực, 3 đứa trẻ bỗng nhiên cảm thấy đau cơ, co thắt, chuột rút bụng và tăng nhịp tim. Hóa ra loài nhện mà những đứa trẻ bắt được là nhện góa phụ đen cực độc và cả 3 đều xuất hiện triệu chứng nguy hiểm khi độc phát tán trong người. Ngay khi phát hiện con mình khóc lóc dữ dội vì bị nhện cắn bà mẹ nhanh chóng đưa chúng đến bệnh viện lớn nhỏ. Ông Virgilio Pietro, Trưởng phòng Dịch tễ học, Bệnh viện Nhi đồng ở thủ đô La Paz của Bolivian cho biết các cháu bé vẫn tiếp tục bị đau cơ, đổ mồ hôi, sốt và run rẩy cho đến khi được điều trị bằng huyết thanh đặc biệt. Sau năm ngày điều trị tận tình, cả 3 đã hồi phục hoàn toàn và trở về nhà với gia đình. Tai nạn hi hữu này đã khiến ông Virgilio Pietro, Trưởng phòng Dịch tễ học của Bộ Y tế Bolivia, phải kêu gọi thông điệp nhắc nhở các vị phụ huynh nên giúp con mình hiểu được sự khác nhau giữa thực tế và phim ảnh. Nhện góa phụ đen (có tên khoa học là: Latrodectus Mactans) sinh sống nhiều nhất tại phía Nam nước Mỹ nhưng có thể bắt gặp chúng ở khắp nơi phía Tây bán cầu. Nọc độc của góa phụ đen cực kỳ nguy hiểm, mạnh gấp 15 lần rắn đuôi chuông. Chất độc latrotoxin từ vết cắn của chúng là chất đầu độc thần kinh tương đối mạnh, gây ra nôn mửa, khó thở, mê sảng, liệt bán phần và cả co giật. Hầu hết những người bị loài nhện này cắn đều không rơi vào tình trạng nguy kịch, mặc dù nọc độc góa phụ đen có thể gây tử vong cho trẻ nhỏ, người già hoặc người có thể trạng yếu. Tuy nhiên nhện góa phụ đen cực độc thường không hung dữ và chỉ cắn để tự vệ, đây có thể là lý do tại sao các cậu bé phải dùng que củi để khiêu khích loài nhện nguy hiểm này. Loài nhện này được cả thế giới biết đến với tính "vũ thê" có 1-0-2, nhện cái nổi tiếng với thói quen hạ sát "đức lang quân" ngay sau khi "mặn nống", góa phụ đen . Cuộc chiến sinh tử giữa nhện góa phụ đen và bò cạp. Nguồn: Youtube

