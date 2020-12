Mua iPhone qua mạng nhưng nhận về toàn đồ... vứt đi

Một khách hàng ở Đồng Tháp đặt mua điện thoại iPhone 12 Pro Max tại một hệ thống cửa hàng điện thoại lớn ở TP HCM giá hơn 32 triệu đồng nhưng khi nhận hàng, mở ra thì bên trong lại là một cục gạch. Chị Kim Phụng (Cao Lãnh - Đồng Tháp) kể chị và bạn đã đặt mua online chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max 256GB VN/A tại một hệ thống bán lẻ di động ngày 3/12, thanh toán trước 100% giá trị sản phẩm (32 triệu đồng). Cửa hàng gửi chiếc điện thoại về Cao Lãnh qua đơn vị vận chuyển là Best Express. Khi nhận hàng chị Phụng tá hỏa khi bên trong không phải là chiếc iPhone đã đặt mua mà là... một cục gạch. Khi liên hệ với nơi bán, hệ thống bán lẻ di động đã gửi video gói hàng và đồng kiểm quá trình gói hàng cho bưu cục, vì vậy chị Phụng đưa ra kết luận rằng iPhone của mình đã bị tráo trong quá trình vận chuyển. Chị Phụng cho biết đã liên hệ với Best Express, tuy nhiên không được hỗ trợ do không có video mở hộp kiện hàng. Một khách hàng ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh có mua hai chiếc iPhone 12 Pro Max với tổng giá trị 61,1 triệu đồng. Tuy vậy, thứ anh này nhận được chỉ là bút chì màu. “Ngày 09/12, mình có đặt mua tại Di Động Việt bộ đôi Pro Max 128 GB bản màu Vàng và màu Xanh. Cửa hàng đã đóng hàng cẩn thận gửi cho bên Best chuyển hàng cho mình với phí là 300.000 cho 2 máy”, anh Chu Quang Toàn ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết. Theo anh Toàn mua hai chiếc iPhone 12 Pro Max có tổng giá trị 61,1 triệu đồng. Đến ngày 12/12, đơn vị vận chuyển Best Express giao cho anh Toàn hộp hàng. Thế nhưng, bên trong hai chiếc hộp iPhone 12 Pro Max chỉ có bút chì màu. Để tránh bị lừa khi mua những mặt hàng giá trị cao như iPhone qua mạng, khách hàng cần lưu ý một số điều như sau. Cần biết địa chỉ chính xác của người bán, tìm hiểu kỹ uy tín của shop mình muốn giao dịch. Lựa chọn những nơi đông đúc để giao dịch, tránh chỗ vắng vẻ, nhà riêng và nên mua bán vào ban ngày. Không nên giao dịch khi chỉ có một mình. Dấu hiệu của lừa đảo rất dễ nhận biết nhưng để làm được điều đó bạn cần phải duy trì sự tập trung. Kẻ lừa đảo làm một loạt các hành động khả nghi như gọi điện không bắt máy, đổi chỗ hẹn, la hét to làm người mua hoảng, cuối cùng người mua hàng mất tập trung mà dễ bị qua mặt. Xem lịch sử giao dịch của người bán sẽ giúp bạn yên tâm hơn khi đi mua hàng, việc người bán có lịch sử bán nhiều điện thoại, thời gian tham gia vào chợ bán hàng lâu sẽ an toàn hơn người chưa thực hiện giao dịch nào. Bạn cần phải có am hiểu nhất định về điện thoại, khả năng test điện thoại cũ, tốt nhất bạn nên tìm hiểu, coi các video, cách test điện thoại mình cần mua trước khi gặp người bán. So sánh giá cả với mặt bằng chung trên thị trường. Đừng tham rẻ mà dễ dàng bị lừa. Luôn chụp ảnh làm bằng chứng trong quá trình giao dịch với những món hàng có giá trị cao.

