Mổ xẻ nâng cấp cực đáng giá sẽ xuất hiện trên iPhone 14

Một số tin đồn mới đây cho thấy, tất cả 4 mẫu iPhone 14 mà Apple ra mắt vào cuối năm nay sẽ được trang bị RAM 6 GB. Bên cạnh đó, các mẫu iPhone 14 Pro sẽ được nâng cấp lên loại RAM LPDDR5 nhanh hơn và tiết kiệm điện năng hơn. Còn các mẫu iPhone 14 và 14 Max dự kiến sẽ vẫn sử dụng công nghệ RAM LPDDR4X hiện sử dụng cho dòng iPhone 13. Báo cáo được đưa ra khá phù hợp với những gì nhà nghiên cứu Ming-chi Kuo cho biết trước đó khi tất cả 4 mẫu iPhone 14 sẽ được trang bị RAM 6 GB và các mẫu iPhone 14 Pro sẽ được nâng cấp lên LPDDR5. Nguồn tin còn cho biết thêm, các mẫu iPhone 14 Pro sẽ có bộ nhớ trong khởi điểm ở mức 256GB, so với 128GB tuy vẫn chưa chắc chắn. Một báo cáo mới đến từ hãng nghiên cứu TrendForce cũng vừa xác nhận rằng, chỉ có các mẫu iPhone 14 Pro mới dùng chip A16 Bionic mới nhất mà thôi. Thế hệ iPhone ra mắt năm 2022 sẽ có 4 phiên bản, bao gồm iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ loại bỏ phần màn hình khuyết đỉnh đã tồn tại từ thế hệ iPhone X. Thay vào đó, hai mẫu máy này sẽ sử dụng màn hình đục lỗ. Phần đục lỗ chính giữa sẽ có thiết kế hình viên thuốc, đây là nơi chứa camera selfie và cảm biến hồng ngoại. Phần đục lỗ hình tròn bên cạnh sẽ là vị trí của máy chiếu nhận diện khuôn mặt. Trong khi đó, hai mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn vẫn sẽ sử dụng màn hình "tai thỏ" như các phiên bản iPhone hiện nay. Hai phiên bản iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ được trang bị tính năng màn hình luôn bật (Always-on Display). Tính năng này cho phép thiết bị có thể hiển thị thời gian và một số thông báo quan trọng mà không cần phải bật sáng màn hình. Camera selfie trên iPhone 14 được cho là sẽ hỗ trợ khả năng lấy nét tự động, cùng với khẩu độ lớn f/1.9, cho phép chụp ảnh tốt hơn và sắc nét hơn trong môi trường thiếu sáng. Giá bán của thế hệ iPhone 14 được cho là sẽ cao hơn 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Max được cho sẽ có giá bán khởi điểm từ 799 USD và 899 USD. Trong khi đó, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có mức giá lần lượt từ 1.099 USD và 1.199 USD. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

