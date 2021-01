MisThy và những lần tai bay vạ gió suýt đánh sập sự nghiệp

MisThy là một trong những nữ streamer thành công nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Nữ streamer này hiện đang sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo với kênh Youtube gần 6 triệu lượt đăng ký, Instagram có 2,7 triệu follow và 3 triệu người follow trên Facebook. Dù không có nhiều scandal, thế nhưng MisThy vẫn nhiều lần vô tình "vạ miệng" trên sóng để rồi gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của mình. Mới đây nhất, cô nàng trở thành tâm điểm chỉ trích khi trong một buổi stream vào ngày 29/12, một người xem đã đặt câu hỏi đụng chạm đến ngoại hình của Diệp Anh - bạn của cô nàng. Khi bị người xem nói không hay về bạn, MisThy đã "bật" lại người kia bằng cách dùng những lời lẽ khá gay gắt, thậm chí là có phần hơi "chợ búa" và thiếu văn minh. Dù bị dân tình phản ứng dữ dội nhưng trong động thái mới nhất của mình, cô nàng streamer chẳng hề đả động đến scandal chửi bậy vừa qua, chỉ post hình với mặt mũi bơ phờ kèm caption: "Tả tơi quá". Trước đó, nữ streamer MisThy từng gây xôn xao dư luận với phát ngôn liên quan đến Sơn Tùng M-TP. Cụ thể là cô đăng tải một bức ảnh chụp cùng gia đình lên MXH, dù chẳng liên quan gì nhưng MisThy vẫn đề cập đến Sơn Tùng M-TP. “Mẹ hỏi: Thy, Sơn Tùng ảnh up hình với gia đình được 90 ngàn like luôn đó. Sao con không up hình gia đình mình. Thy: Người ta là Sơn Tùng mới được 90k like đó mẹ sao con được được. (Mẹ mình là Sky chính hiệu luôn đó hình mình thì không like mà hình Sơn Tùng là auto like)”. Điều này đã ngay lập tức khiến cô nhận về một rổ "gạch đá" từ netizen. Dù đã có để dòng giải thích bên dưới ảnh rằng mẹ của cô nàng cũng là một Sky chính hiệu nhưng hầu hết cư dân mạng vẫn cho rằng, cô đang cố "kiếm fame" từ nam ca sỹ. Scandal về chuyện tình cảm làm danh tiếng của nữ streamer bị ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ là việc cô nàng bị bạn trai của bạn thân là Kim Phi Long đi rêu rao với người khác rằng Misthy đã từng qua đêm với mình. Trước đó, trên story của mình, Phi Long đã nói bóng gió về việc quan hệ của mình với nữ streamer Misthy khi cả hai có chuyến đi Hàn Quốc. Trước tin đồn này, nữ streamer MisThy cũng lên tiếng trên Instagram, cô phải đứng giữa một bên là người bạn quen biết từ lâu - Ohsusu, một bên là người yêu - Phi Long. Khi sự việc lùm xùm giữa các hot streamer gây chú ý trên MXH, có nhiều thông tin bên lề cho rằng trước đây sự thân thiết của Misthy và Ohsusu (Bắp) vượt quá tình bạn thân thông thường.

