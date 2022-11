Mèo tiên tri, đại bàng Romeo dự đoán sốc tỉ số World Cup 2022 25/11

Hôm nay (25/11), trận đấu Xứ Wales vs Iran thuộc bảng B World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 17 giờ. Ngay sau đó sẽ là cuộc chạm trán giữa tuyển Qatar vs Senegal diễn ra lúc 20 giờ. Ở trận đấu còn lại bảng A diễn ra lúc 23 giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa tuyển Hà Lan với tuyển Ecuador. Sau lượt đầu đầu tiên, đội tuyển xứ Wales đã có trong tay 1 điểm trước trận hòa khó khăn với đội tuyển Mỹ. Trong khi đó, đội tuyển Iran chưa có điểm nào sau khi để thua đậm trước đội bóng "tam sư". Trước trận đấu Xứ Wales vs Iran, những nhà tiên tri động vật là chú mèo Cass và đại bàng Romeo đã trổ tài dự đoán bóng đá với chiến thắng nghiêng về đội tuyển Iran. Sau thất bại nặng nề trước Ecuador trong ngày ra quân World Cup 2022, các cầu thủ Qatar đã cảm nhận rõ thế nào là World Cup và sự chênh lệch trình độ đã hiện rõ giữa họ và đối thủ. Bên kia chiến tuyến, Senegal hoàn toàn không phải đối thủ dễ chơi và đội hình của đội bóng này sở hữu nhiều tên tuổi đang thi đấu tại châu Âu như Mendy, Koulibaly và Choupo-Moting. Chắc chắn trận đấu sắp tới sẽ diễn ra rất căng thẳng và sẽ không có sự khoan nhượng nào giữa 2 đội. Vậy nên Cass đã trọn hòa trong trận này. Hà Lan dĩ nhiên không phải là Qatar nên Ecuador được dự đoán sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn và thử thách. Các chân sút áo da cam chắc chắn không “hiền lành” và “ngây thơ” như hàng công Qatar nên Ecuador khó có thể nối dài chuỗi trận giữ sạch lưới. Như thường lệ, chú mèo tiên tri Cass đã đưa ra lựa chọn của riêng mình cho cặp đấu Hà Lan vs Ecuador. Theo đó, Hà Lan là đội bóng được Cass lựa chọn. "Mèo tiên tri" là cái tên quen thuộc được nhắc đến trước mỗi trận đấu ở World Cup 2022. Chú mèo Cass là một trong những “nhà tiên tri” lừng danh trong làng bóng đá trong gần 10 năm qua. Cứ mỗi giải đấu lớn, nhân vật này lại nổi như cồn. Người chủ Dirk Copland là người hỗ trợ mèo Cass thực hiện màn dự đoán trứ danh, mỗi lần chỉ kéo dài khoảng vài giây. Copland làm một tấm phản nhỏ có hình sân bóng, mỗi bên có một cái đĩa đựng đồ ăn yêu thích của Cass, thêm một đĩa ở giữa tượng trưng cho kết quả hòa. Nhiệm vụ của mèo Cass là tìm đến đĩa đồ ăn mà chú ưa thích. Ban đầu Copland chỉ làm cho vui vì anh từng học quay và dựng phim, nhưng dần dần anh nhận ra tỉ lệ dự đoán chính xác của mèo Cass rất cao. Không chỉ trong lĩnh vực thể thao, chú mèo này còn đoán đúng việc ông Donald Trump giành chiến thắng trước bà Hilary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Mèo Cass là cái tên nổi tiếng nhất, nhưng "nhà tiên tri" này cũng gặp phải sự cạnh tranh của những "đồng nghiệp". Một vài cái tên khác bắt đầu nổi lên trên mạng xã hội trong mùa World Cup 2022, như "rùa thần" - một chú rùa được đặt tên là God, đại bàng Romeo hay cặp gấu trúc Suhail-Thuraya. Trong khi đó, đại bàng Romeo là “nhà tiên tri” từng gây sốt khi dự đoán chính xác nhà vô địch Euro 2021. Ngoài ra, chú chim này cũng đưa ra nhiều dự đoán bóng đá chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, La Liga, Copa America 2021. >>>Xem thêm video: Khám phá bên trong làng cổ động viên World Cup ở Qatar.

