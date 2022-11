Mèo tiên tri, rùa thần dự đoán sốc tỉ số World Cup 2022 23/11

Tuyển Đức sẽ có 65,4% cơ hội giành chiến thắng, trong khi tuyển Nhật Bản chỉ dừng lại ở tỷ lệ 14,1% trong trận đấu diễn ra lúc 20 giờ hôm nay (23/11). Cũng trong tối nay, hai đại diện đến từ hai châu lục là châu Âu và châu Mỹ sẽ đối đầu với nhau trong khuôn khổ bảng E FIFA World Cup 2022. Được mệnh danh là "bảng tử thần" tại World Cup 2022, bảng E với sự góp mặt của 4 đội tuyển Costa Rica, Đức, Nhật Bản, Tây Ban Nha, rất khó dự đoán kết quả ai sẽ là người đi tiếp. Do vậy, dù là trận đầu ra quân, nhưng thầy trò Luis Enrique cần phải quyết tâm dành được 3 điểm nếu muốn năng cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng tiếp theo. Là một trong những ứng cử viên vô địch, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ đưa đội hình mạnh nhất để trong cuộc đối đầu với đại diện đến từ châu Mỹ. Costa Rica là đội bóng nhiều lần đi dự World Cup. Dù là đội tuyển không được đánh giá cao từ lúc đầu nhưng Costa Rica luôn biết cách gây bất ngờ khó khăn cho mọi đối thủ. Trận đấu Tây Ban Nha vs Costa Rica trong khuôn khổ bảng E World Cup 2022 diễn ra vào lúc 23h hôm nay 23/11. Trước trận đấu hôm nay, "nhà tiên tri" động vật chú mèo Cass đã dự đoán tỉ số trận Tây Ban Nha vs Costa Rica với chiến thắng thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha. "Mèo tiên tri" là cái tên quen thuộc được nhắc đến trước mỗi trận đấu ở World Cup 2022. Chú mèo Cass là một trong những “nhà tiên tri” lừng danh trong làng bóng đá trong gần 10 năm qua. Cứ mỗi giải đấu lớn, nhân vật này lại nổi như cồn. Bên cạnh đó "mèo tiên tri" Cass cũng dự đoán kết quả trận đấu giữa Đức vs Nhật Bản thuộc bảng E World Cup 2022, diễn ra lúc 20h00 ngày 23/11. Sau không ít lần đoán chính xác, nó tiếp tục đưa ra lựa chọn Đức là đội giành chiến thắng trong trận đấu này. Người chủ Dirk Copland là người hỗ trợ mèo Cass thực hiện màn dự đoán trứ danh, mỗi lần chỉ kéo dài khoảng vài giây. Copland làm một tấm phản nhỏ có hình sân bóng, mỗi bên có một cái đĩa đựng đồ ăn yêu thích của Cass, thêm một đĩa ở giữa tượng trưng cho kết quả hòa. Nhiệm vụ của mèo Cass là tìm đến đĩa đồ ăn mà chú ưa thích. Ban đầu Copland chỉ làm cho vui vì anh từng học quay và dựng phim, nhưng dần dần anh nhận ra tỉ lệ dự đoán chính xác của mèo Cass rất cao. Không chỉ trong lĩnh vực thể thao, chú mèo này còn đoán đúng việc ông Donald Trump giành chiến thắng trước bà Hilary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tại World Cup 2022, tỉ lệ dự đoán chính xác của Cass sau 4 trận đầu tiên là 100%. Tuy nhiên, ngày thi đấu thứ ba lại là một thất bại khi chú mèo tiên tri chọn Argentina, Đan Mạch và Ba Lan giành chiến thắng. Không có đội nào giúp cho mèo Cass "nở mày nở mặt", khi Argentina bại trận bất ngờ trước Ả Rập Xê Út, còn Đan Mạch và Ba Lan chỉ có được những trận hòa. Mèo Cass là cái tên nổi tiếng nhất, nhưng "nhà tiên tri" này cũng gặp phải sự cạnh tranh của những "đồng nghiệp". Một vài cái tên khác bắt đầu nổi lên trên mạng xã hội trong mùa World Cup 2022, như "rùa thần" - một chú rùa được đặt tên là God, đại bàng Romeo hay cặp gấu trúc Suhail-Thuraya. >>>Xem thêm video: World Cup 2022 trước giờ khai mạc (Nguồn: VTV24).

