Mẹo nhỏ giúp nhà của bạn mát mẻ hơn trong những ngày nắng nóng

Bên cạnh việc sử dụng các loại quạt, bạn cũng nên sử dụng các đồ nội thất chống nắng nóng như rèm cửa chắn sáng cách nhiệt chẳng hạn. Màn chắn cách nhiệt màu trung tính với mặt sau phủ nhựa trắng có thể giúp giảm nhiệt lên đến 33%. Hạn chế sử dụng các thiết bị điện, không chỉ là vấn đề tiết kiệm điện mà còn bởi nhiệt lượng tỏa ra từ các thiết bị điện, đồ dùng gia đình trong quá trình hoạt động sẽ cộng thêm vài độ C cho ngôi nhà vốn đang bức bí của bạn. Để thực hiện tốt việc này, gia đình bạn nên tập trung sinh hoạt trong một căn phòng thay vì trải ra khắp các phòng như mọi khi. Cách nhiệt cho mái nhà. Đối với các loại nhà phố, do thường chỉ có một mặt tiền, bị bít cả ba phía nên sức nóng của nắng vào nhà chủ yếu là từ phần mái. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đóng thêm trần giả với các chất liệu chuyên chống nóng bằng thạch cao, túi xốp hơi cách nhiệt. Nếu nhiệt độ ngoài trời quá nóng bức, hãy thử trải tấm đệm mỏng dưới sàn, bạn sẽ thấy mát hơn và cải thiện giấc ngủ mùa hè đáng kể. Một mẹo nhỏ để giảm nhiệt độ phòng nữa là đặt chậu nước trong phòng. Trên nền nhiệt độ cao nước bốc hơi làm giảm nhiệt độ đáng kể giúp phòng ngủ mát mẻ hơn. Theo một nghiên cứu khoa học thì 30% lượng nhiệt không mong muốn đến từ cửa sổ. Do đó, biện pháp đơn giản nhất là luôn kéo rèm cửa và bạn cũng nên lựa chọn những loại rèm có màu sắc tối để tránh bức xạ nhiệt có thể vào được trong phòng. Hãy biết tận dụng những luồng gió mát tự nhiên vào buổi tối để giúp không khí trong căn phòng của bạn được lưu thông. Do đó không phải lúc nào đóng cửa cũng tốt, hãy đảm bảo không khí có thể lưu thông bằng cách mở các cánh cửa đối diện nhau. Bạn không cần phải bật máy điều hòa để có hơi lạnh tỏa ra trong căn phòng, mà có thể sử dụng một mẹo nhỏ đơn giản với nước đá và một chiếc quạt. Để đá lạnh vào trong một chiếc bát và đặt phía trước của một chiếc quạt. Hơi lạnh bốc lên sau đó sẽ được quạt thổi khắp phòng giúp giảm nhiệt rất tốt. Trong tất cả các loại thì đệm lò xo là thích hợp để sử dụng trong mùa hè nhất, tiếp đến đệm làm từ xơ sợi tự nhiên ép sẽ cao hơn đệm bông ép và bọt biển, cao su. Lưu ý việc thay ga trải giường thường xuyên cũng sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn khi trời nóng bức. Vào mùa hè, cài đặt quạt trần quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, tạo gió nhẹ, khi đứng dưới quạt bạn sẽ cảm nhận được luồng gió lạnh trực tiếp xuống cơ thể, không khí lạnh tập trung và không bị loãng khắp phòng. Thay vì tập trung vào việc làm mát cho căn phòng, chúng ta có thể tập trung vào việc làm mát cơ thể của mình. Một số biện pháp đơn giản là mặc quần áo thoáng mát, sử dụng một chiếc khăn lạnh đắp trên những vùng cơ thể nóng như cổ, bên trong khuỷu tay, uống những loại nước mát giải nhiệt. Đặt thêm những chậu cây xanh trong nhà, hoặc thiết kế một giàn cây dây leo ngoài ban công sẽ có tác dụng rất lớn giúp làm giảm nhiệt độ trong nhà. Cây xanh còn có tác dụng ngăn bụi và lọc không khí, giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày nóng bức. Các bóng đèn sợi đốt cũng tỏa ra một lượng nhiệt rất lớn, năng lượng này là hoàn toàn lãng phí. Do đó, đừng ngần ngại thay thế những bóng đèn sợi đốt này bằng đèn huỳnh quang conpact. Nếu bạn muốn cải thiện tình hình lâu dài, bạn nên tính đến một số biện pháp như sử dụng phim cách nhiệt trên cửa sổ, thêm các lớp cách nhiệt bên dưới mái tôn, sơn cách nhiệt và rất nhiều biện pháp các mà bạn có thể tham khảo các kiến trúc sư hoặc trên mạng internet.

