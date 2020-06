Máy bán hàng tự động kỳ lạ nhất thế giới: Bán cả... thú cưng

Máy bán Pizza tự động: đã có mặt trên thế giới trong 14 năm qua, máy bán pizza tự động sẽ giúp bạn có những chiếc pizza nóng hổi chỉ trong vòng 3 phút nhanh chóng gấp 30 lần so với việc bạn phải đích thân xếp hàng chờ đợi tại cửa hàng truyền thống. Máy bán tôm hùm tự động: Với một quốc gia được bao bọc bởi biển như Nhật Bản mà không có máy bán hải sản thì thật đáng tiếc. Khi tới Osaka bạn sẽ thấy những chiếc máy bán tôm hùm tự động được thiết kế theo dạng máy gắp thú bông rất dễ dàng sự dụng và tạo sự thích thú cho người tiêu dùng. Máy bán bọ sừng tự động: Bọ sừng Kabutomushi được người Nhật xem là loài động vật mang đến may mắn và cũng là một vật nuôi rất thú vị, đến mức những con bọ còn sống được bày bán ngay trong các máy bán hàng tự động để trẻ em có thể mua và sưu tầm như Pokemon. Không chỉ có bọ sừng mà tại Nhật còn có máy bán các loại bọ khác. Máy bán số điện thoại của các cô gái. Có thể bạn không tin nhưng đây là một ngành kinh doanh khá phổ biến tại Nhật, những số điện thoại này được đảm bảo trong tình trạng hoạt động và chắc chắn bạn sẽ được trò chuyện với một cô gái. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả rất nhiều tiền để tìm được một người vừa ý. Máy bán " Quần nhỏ" đã qua sử dụng: Cỗ máy tự động " tai tiếng" nhất của Nhật chính là máy bán " quần nhỏ" đã qua sử dụng của những cô gái. Thật sự thì những chiếc máy này không nhiều nhưng cũng đủ để " tiếng xấu đồn xa" và trở thành một trong những điều nhiều người nhớ đến nhất khi nói đến Nhật Bản. Phần lớn đây là những món đồ mới nhưng được làm cho có vẻ cũ đi. Bình thường thì ai muốn mua rau tại máy tự động cơ chứ? Tuy nhiên, người Nhật có loại máy riêng để giữ rau cho tươi mới, thậm chí có khi còn hơn mua từ chợ. Mua cafe hay nước cam từ máy bán hàng tự động đã trở nên quen thuộc nhưng tại Nhật, bạn có thể mua hũ súp với nguyên một con cá chuồn bên trong. Tiếc là bạn không thể mở nắp ra ăn ngay được mà phải đem về nhà rồi chế biến lại. Không chỉ các loại bọ bạn còn có thể mua cả thú cưng như chó, mèo ngay tại các máy bán hàng tự động ở Nhật. Tuy rằng điều này có thể khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng vì trông thú cưng như một món hàng hoá không hơn không kém, nhưng bán thú bằng máy bán hàng tự động sẽ thu hút nhiều du khách hơn và chúng có cơ hội có được chủ mới nhiều hơn. Giá nhà đất tại Nhật Bản là rất cao, nên các tiệm hoa khó có thể duy trì kinh doanh nếu thuê mặt bằng, do đó các chủ tiệm hoa nghĩ ra cách bán các lẵng hoa ngay trong máy bán hàng tự động. Vừa tiết kiệm được tiền mặt bằng nhân viên, vừa dễ tiếp cận khách hàng. Những chiếc hộp bí ẩn: Nhằm gây tò mò cho người mua, nhà bán hàng nghĩ ra cách gói những gói snack trong hộp rồi bọc lớp giấy in chữ kanji bên ngoài. Lớp giấy này thường in những mẫu chuyện nhỏ, làm cho người đi ngang qua cảm thấy tò mò và muốn mua để đọc cho hết. Đồ chơi người lớn: Thêm một cỗ máy nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản nữa, tuy nhiên cũng đỡ hơn một chút so với “quần nhỏ", những cỗ máy này bày bán các món đồ chơi dành cho “người lớn", bao cao su,... những ai ngại ngùng khi mua trực tiếp hoặc không có thời gian đặt online thì những máy này sẽ là cứu tinh. Chỉ cần bỏ tiền vào và lấy hàng lập tức, không phải trò chuyện giao tiếp với ai cả. Máy bán hàng tự động ế ẩm tại Việt Nam

Máy bán Pizza tự động: đã có mặt trên thế giới trong 14 năm qua, máy bán pizza tự động sẽ giúp bạn có những chiếc pizza nóng hổi chỉ trong vòng 3 phút nhanh chóng gấp 30 lần so với việc bạn phải đích thân xếp hàng chờ đợi tại cửa hàng truyền thống. Máy bán tôm hùm tự động: Với một quốc gia được bao bọc bởi biển như Nhật Bản mà không có máy bán hải sản thì thật đáng tiếc. Khi tới Osaka bạn sẽ thấy những chiếc máy bán tôm hùm tự động được thiết kế theo dạng máy gắp thú bông rất dễ dàng sự dụng và tạo sự thích thú cho người tiêu dùng. Máy bán bọ sừng tự động: Bọ sừng Kabutomushi được người Nhật xem là loài động vật mang đến may mắn và cũng là một vật nuôi rất thú vị, đến mức những con bọ còn sống được bày bán ngay trong các máy bán hàng tự động để trẻ em có thể mua và sưu tầm như Pokemon. Không chỉ có bọ sừng mà tại Nhật còn có máy bán các loại bọ khác. Máy bán số điện thoại của các cô gái. Có thể bạn không tin nhưng đây là một ngành kinh doanh khá phổ biến tại Nhật, những số điện thoại này được đảm bảo trong tình trạng hoạt động và chắc chắn bạn sẽ được trò chuyện với một cô gái. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả rất nhiều tiền để tìm được một người vừa ý. Máy bán " Quần nhỏ" đã qua sử dụng: Cỗ máy tự động " tai tiếng" nhất của Nhật chính là máy bán " quần nhỏ" đã qua sử dụng của những cô gái. Thật sự thì những chiếc máy này không nhiều nhưng cũng đủ để " tiếng xấu đồn xa" và trở thành một trong những điều nhiều người nhớ đến nhất khi nói đến Nhật Bản. Phần lớn đây là những món đồ mới nhưng được làm cho có vẻ cũ đi. Bình thường thì ai muốn mua rau tại máy tự động cơ chứ? Tuy nhiên, người Nhật có loại máy riêng để giữ rau cho tươi mới, thậm chí có khi còn hơn mua từ chợ. Mua cafe hay nước cam từ máy bán hàng tự động đã trở nên quen thuộc nhưng tại Nhật, bạn có thể mua hũ súp với nguyên một con cá chuồn bên trong. Tiếc là bạn không thể mở nắp ra ăn ngay được mà phải đem về nhà rồi chế biến lại. Không chỉ các loại bọ bạn còn có thể mua cả thú cưng như chó, mèo ngay tại các máy bán hàng tự động ở Nhật. Tuy rằng điều này có thể khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng vì trông thú cưng như một món hàng hoá không hơn không kém, nhưng bán thú bằng máy bán hàng tự động sẽ thu hút nhiều du khách hơn và chúng có cơ hội có được chủ mới nhiều hơn. Giá nhà đất tại Nhật Bản là rất cao, nên các tiệm hoa khó có thể duy trì kinh doanh nếu thuê mặt bằng, do đó các chủ tiệm hoa nghĩ ra cách bán các lẵng hoa ngay trong máy bán hàng tự động. Vừa tiết kiệm được tiền mặt bằng nhân viên, vừa dễ tiếp cận khách hàng. Những chiếc hộp bí ẩn: Nhằm gây tò mò cho người mua, nhà bán hàng nghĩ ra cách gói những gói snack trong hộp rồi bọc lớp giấy in chữ kanji bên ngoài. Lớp giấy này thường in những mẫu chuyện nhỏ, làm cho người đi ngang qua cảm thấy tò mò và muốn mua để đọc cho hết. Đồ chơi người lớn: Thêm một cỗ máy nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản nữa, tuy nhiên cũng đỡ hơn một chút so với “quần nhỏ", những cỗ máy này bày bán các món đồ chơi dành cho “người lớn", bao cao su,... những ai ngại ngùng khi mua trực tiếp hoặc không có thời gian đặt online thì những máy này sẽ là cứu tinh. Chỉ cần bỏ tiền vào và lấy hàng lập tức, không phải trò chuyện giao tiếp với ai cả. Máy bán hàng tự động ế ẩm tại Việt Nam