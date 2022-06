Mặt trời xanh xuất hiện ở Bắc Kinh, chuyên gia lập tức giải mã

Mặt trời xanh xuất hiện tới 3 lần ở Bắc Kinh vào các ngày 15/3, 28/3 và 21/4 khiến cư dân nơi đây vô cùng hoang mang. Không những thế, thời tiết vào những ngày này cũng vô cùng dị thường. Ngày 15/3, thời tiết thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc nổi lên cơn bão cát mạnh nhất trong 10 năm, khiến 6 người tử vong, hơn 80 người mất tích, sau đó xuất hiện Mặt trời xanh. Đến ngày 21/4/2022, bão cát lại một lần nữa xuất hiện tại Bắc Kinh, và một lần nữa người ta lại nhìn thấy Mặt Trời xanh. Hình ảnh này Mặt trời xanh giống hệt bức ảnh Hoàng hôn trên sao Hỏa khiến các chuyên gia lập tức nhanh chóng tìm lời giải. Có người dùng mạng nhận xét đây đúng là một thiên tượng hiếm gặp, “rất đẹp”, nhưng cũng có không ít người tỏ ra lo lắng “trời có dị tượng, đại sự phát sinh”. Theo quan niệm của dân gian, loại dị tượng này cho thấy, trong năm nay có thể xảy ra một đợt hạn hán lớn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Mặt trời xanh là do thời tiết nhiều bụi ở Bắc Kinh và các khu vực lân cận đã làm thay đổi thành phần các hạt trong không khí. Bụi hấp thụ ánh sáng đỏ có bước sóng dài hơn, để lại ánh sáng xanh có bước sóng ngắn hơn không bị ảnh hưởng, do đó mặt trời có màu xanh lam đối với mắt chúng ta. Vì vậy những đồn đoán rằng mặt trời xanh là một điềm báo cho đại nạn sắp đến là hoàn toàn không có căn cứ. Trước đây, các nhà khoa học đã chụp lại được bức ảnh hoàng hôn trên sao hỏa cho thấy mặt trời có màu xanh. Điều này được lý giải là do bầu khí quyển của sao Hỏa mỏng nhưng khoảng 96% khí quyển là khí cacbonic nên sau khi hấp thụ ánh sáng có bước sóng dài hơn sẽ để lại ánh sáng xanh có bước sóng ngắn hơn. Ngoài việc giải thích nguyên lý của hiện tượng này, các chuyên gia cũng đưa ra lời cảnh báo: đừng nhìn trực diện vào mặt trời xanh. Bởi thực tế mặc dù ánh sáng trở nên yếu hơn nhưng bản chất của ánh sáng mặt trời vẫn không thay đổi. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

