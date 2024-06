Mặt Trăng xuất hiện vào ban ngày, bình thường hay điềm báo?

Hiện tượng nhìn thấy Mặt Trăng vào ban ngày xảy ra do Mặt Trăng đủ sáng để nổi bật trên nền trời sáng. Mặt Trăng không phát sáng mà phản chiếu ánh sáng Mặt Trời. Mặt Trăng xuất hiện trên bầu trời vào những thời điểm khác nhau do chu kỳ quay quanh Trái Đất kéo dài 29,5 ngày và các pha trăng thay đổi. Trong chu kỳ trăng tròn, Mặt Trăng mọc khi Mặt Trời lặn và ngược lại, nhưng vào những pha khác, Mặt Trăng có thể nhìn thấy ban ngày khi nó ở vị trí gần với Mặt Trời. Trái đất tự quay liên tục nên mỗi ngày có khoảng 12 giờ Mặt Trăng xuất hiện trên bầu trời. Khoảng thời gian lý tưởng để quan sát Mặt Trăng ban ngày là 1 tuần sau trăng non và 1 tuần sau trăng tròn. Mặt Trăng có thể nhìn thấy vào ban ngày khoảng 25 ngày trong tháng, trừ những ngày gần trăng non và trăng tròn. Vào mùa đông, cơ hội thấy Mặt Trăng ban ngày ít hơn do ngày ngắn hơn. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm Trái Đất nhìn từ phía Mặt Trăng.

