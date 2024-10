'Mặt trăng sự sống' của sao Mộc, hoạt động hệt Trái Đất

Trong hành trình khám phá vũ trụ, NASA đã đặt nhiều kỳ vọng vào Europa, một trong những mặt trăng của Sao Mộc. Được mệnh danh là “mặt trăng sự sống”, Europa không chỉ là một thiên thể băng giá mà còn chứa đựng những bí ẩn có thể thay đổi hiểu biết của chúng ta về sự sống ngoài Trái Đất. (Ảnh: NASA Science) Một trong những điểm đặc biệt của Europa là đại dương ngầm dưới lớp băng dày. Các nhà khoa học tin rằng đại dương này có thể chứa lượng nước gấp đôi so với tất cả các đại dương trên Trái Đất cộng lại. Điều này mở ra khả năng tồn tại của các dạng sống vi sinh vật, tương tự như những gì chúng ta tìm thấy ở các vùng biển sâu trên Trái Đất.(Ảnh: New Scientist) Mặc dù bề mặt của Europa rất lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng -160°C, nhưng bên dưới lớp băng, nhiệt độ có thể ấm hơn nhờ vào hoạt động địa chất và lực hấp dẫn từ Sao Mộc. Những hoạt động này tạo ra nhiệt, giữ cho nước ở trạng thái lỏng và có thể cung cấp năng lượng cho sự sống.(Ảnh: Space.com) Để khám phá những bí ẩn này, NASA đã phóng tàu vũ trụ Europa Clipper vào ngày 14/10/2024. Sứ mệnh của Europa Clipper là thu thập dữ liệu về đại dương ngầm, thành phần hóa học của bề mặt và các hoạt động địa chất của Europa. (Ảnh: Jackson School of Geosciences) Tàu vũ trụ này sẽ thực hiện 49 chuyến bay qua Europa trong vòng 3 năm, mỗi chuyến cách nhau từ 2-3 tuần.(Ảnh: USA Today) Theo đài truyền hình CNN, NASA đã nhận được tín hiệu từ tàu Europa Clipper sau 1 tiếng 10 phút kể từ thời điểm phóng. Điều này đồng nghĩa với việc đội ngũ điều khiển sứ mệnh có thể liên lạc được với tàu vũ trụ và nhận dữ liệu.(Ảnh: Scientific American) Các nhà khoa học hy vọng rằng Europa Clipper sẽ cung cấp những bằng chứng quan trọng về khả năng tồn tại của sự sống trên Europa. Nếu tìm thấy dấu hiệu của sự sống, đây sẽ là một bước đột phá lớn, mở ra một chương mới trong việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.(Ảnh: NASA) Europa, với những đặc điểm độc đáo và tiềm năng của mình, đang trở thành tâm điểm của các nghiên cứu khoa học về sự sống ngoài Trái Đất. Sứ mệnh Europa Clipper không chỉ là một bước tiến lớn trong khoa học vũ trụ mà còn là hy vọng mới cho nhân loại trong việc khám phá những bí ẩn của vũ trụ.(Ảnh: CNET) Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ mẫu vật tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi NASA vừa công bố.

