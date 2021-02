Mặt trăng là nhân tố chính quyết định sự sống trên Trái đất?

Mặt trăng ảnh hưởng lên Trái đất chủ yếu thể hiện ở mức độ lên xuống của thủy triều, độ nghiêng hành tinh và lịch sử tiến hóa, bao gồm cả lịch sử của loài người trên hành tinh. Dù mặt trăng nhỏ hơn trái đất nhưng vẫn có lực hấp dẫn. 4 tỷ năm trước, lực hấp dẫn đó mạnh hơn rất nhiều do mặt trăng chỉ cách trái đất 1 nửa so với hiện tại. Lực kéo đó mạnh hơn ở phía Trái đất đối diện với mặt trăng, cũng như trung tâm của hành tinh. Do đó, thuỷ triều của Trái đất xuất hiện do sự dâng lên của mực nước bên phần Trái đất đối diện với Mặt trăng. Thủy triều cao xảy ra trên bờ biển khoảng 12 giờ một lần, và thủy triều thấp 6 giờ sau đó. Mặt trăng và Trái đất bị khóa trong một hệ thống với lực hấp dẫn giúp cả 2 có được quỹ đạo ổn định. Nếu không có mặt trăng giữ Trái đất tại chỗ, trục hành tinh của chúng ta sẽ dịch chuyển mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí có khả năng lật nghiêng về phía nó giống số phận của Sao Hỏa. Điều này sẽ tạo ra hiện tượng các khu vực Bắc cực đôi khi có thể chuyển sang xích đạo và ngược lại. Vì vậy, việc định cư lâu dài trên một khu vực sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Đối với các động vật có nhịp sinh học dựa theo chu kỳ của mặt trăng sự tiến hóa và sinh tồn của chúng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nếu mặt trăng đột nhiên biến mất. Một trong những tuyên bố gây tranh cãi hơn mà một số nhà nghiên cứu đã đưa ra là nếu không có sự hiện diện của mặt trăng, sự sống trên Trái đất có thể không phát triển. Không chắc chắn liệu cuộc sống có phát triển hay không, nhưng sự hiện diện của mặt trăng và thủy triều chắc chắn đã giúp ích trong những bước đi khó khăn đầu tiên của sự sống trên Trái đất. Người ta đồng ý rằng cuộc sống bắt đầu trong nước hoặc trong các khu vực ngập triều. Nếu cuộc sống thực sự phát triển dưới đáy đại dương thì các chuyển động thủy triều ở trên ít có liên quan đến sự gia tăng ban đầu. Dự đoán liệu cuộc sống có phát triển và đa dạng mà không có mặt trăng hay không là không thể, nhưng sự di chuyển của sự sống từ đại dương lên đất liền chắc chắn được tạo điều kiện thuận lợi nhờ lực hấp dẫn hữu ích của mặt trăng.

