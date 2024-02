Mặt Trăng đang co lại, điều khủng khiếp gì có thể xảy ra?

Khu vực cực nam của Mặt Trăng, nơi được NASA và các quốc gia khác chọn làm địa điểm hạ cánh cho các sứ mệnh thám hiểm và định cư, đang trở thành trung tâm của một cuộc chạy đua vũ trụ mới. Sự quan tâm tới khu vực này đã tăng lên khi sứ mệnh Chandrayaan-3 của Ấn Độ và sứ mệnh Luna-25 của Nga đạt thành công trong việc phát hiện dấu hiệu về nước. NASA cũng đã chọn khu vực này cho sứ mệnh Artemis III, dự kiến thực hiện trong những năm tới. Tuy nhiên, một nghiên cứu do NASA tài trợ cảnh báo về nguy cơ của việc co lại của Mặt Trăng. Khi lõi của Mặt Trăng nguội đi, bề mặt của nó bắt đầu co lại, tạo ra các trận động đất và lở đất kéo dài. Điều này có thể gây nguy hiểm cho các sứ mệnh và thiết bị cho con người ở Mặt Trăng trong tương lai. Tác giả của nghiên cứu, Thomas R. Watters, cho biết việc này không nhằm ngăn chặn khám phá, mà là để cảnh báo về nguy cơ tồn tại ở Mặt Trăng. Mặt Trăng không phải là nơi yên bình như ta từng nghĩ. Mặt Trăng đã thu nhỏ chu vi trong vài triệu năm qua, tạo ra các trận động đất và lở đất. Bề mặt giòn của Mặt Trăng là nguyên nhân chính khiến các hiện tượng này có thể gây ra mối đe dọa lớn. Các trận động đất trên Mặt trăng đã được ghi nhận bởi tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt Trăng của NASA (LRO). Dữ liệu từ LRO đã giúp nhà nghiên cứu kết nối các vùng đứt gãy với các trận động đất mạnh từ hơn 50 năm trước ghi nhận bởi máy đo địa chấn Apollo. Mặt Trăng có lực hấp dẫn thấp hơn Trái Đất, nên các trận động đất có thể gây ra cảm giác tồi tệ hơn đối với con người. Mặc dù các trận động đất này không ảnh hưởng nhiều đến sứ mệnh ngắn hạn, nhưng chúng có thể trở thành mối đe dọa đối với các sứ mệnh dài hạn và định cư tương lai trên Mặt Trăng. Dù các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, việc dự đoán các trận động đất trên Mặt Trăng là khó khăn, nhưng thông tin này sẽ giúp cảnh báo và chuẩn bị cho các sứ mệnh thám hiểm và định cư trong tương lai. Mời quý độc giả xem thêm video: Hình ảnh tàu Luna-25 vừa được Nga phóng lên thăm dò Mặt Trăng.

